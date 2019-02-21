Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.
А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше
Ну вы же верите, что "гриценкопридетпорядокнаведет", хотя это звучит куда смешнее и безнадежнее.
"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.
airmax78 написав:Ребята, вы смотрите в шапку темы? Число проголосовавших растет. Результат не меняется. Здесь-то точно подкупа избирателей не происходит. Добро пожаловать в реальный мир.
А зачем кого-то подкупать, если можно просто проголосовать с разных аккаунтов? Регистрируй сколько хочешь и голосуй, или находи старые заброшенные здесь. Судя по Вашим последним тезисам, Ваш "реальный мир" выглядит, как бы так по-мягче выразиться... далеким от реальности. Тут мы уже и в правовом государстве живем, и БПП не выделяло 400 млн для обработки электората, фальсификация и подкупа, и Порошенко уже стал идеологом Майдана... Даже интересно, какие тезисы будут дальше
Ну вы же верите, что "гриценкопридетпорядокнаведет", хотя это звучит куда смешнее и безнадежнее.
Почему это? Это самый хороший вариант для Украины сейчас, чтобы наконец избавится от тотальной коррупции в стране и начать динамически развиваться.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.
Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.
Смешно?! Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать. Я вам на это не раз уже указывал. А Вы всё сами себя высекаете.
С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.
V2 написав:Так вот, Нафтогаз продает газ населению только потому, что его заставляет это делать правительство. И по цене, по которой правительство его заставляет это делать. И эта цена меньше, чем условная монополия, Нафтогаз, мог бы получить, экспортируй он газ или продавай его промышленности. Это работа монополии себе в убыток.
Где-то в Майами от умиления заплакала одна мама
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
ребята, да он(или его клон, типа) стебётся! ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному! это адеский, типа, юмор такой ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!