RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 325326327328

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.2 5 189
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
26%
50
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
17
Порошенко Петро Олексійович
35%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:57

  Андрей_В написав:
  airmax78 написав:
  Андрей_В написав:такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta

Там же видно: жирная зеленая полоса - постарались социологи на все деньги.

дык там ниже полно разных соцопросов - все шоле купленные?

Ну а как? Социологи ж не пыльцой питаются.
airmax78
 
Повідомлень: 28265
З нами з: 25.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 3202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:59

  19yuriy91 написав:
  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

ребята, да он(или его клон, типа) стебётся!
ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному!
это адеский, типа, юмор такой :D
ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!

А фантазировать на тему Зеленский/Гриценко - президент, рассуждать какая у них сильная команда, как они всех построят - это, типа, не стеб?
airmax78
 
Повідомлень: 28265
З нами з: 25.10.12
Подякував: 727 раз.
Подякували: 3202 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:12

  airmax78 написав:
  Alex2006 написав:Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?

У нас судебная ветвь власти - независимая.

От закона.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 444 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:21

  airmax78 написав:Порошенко один из творцов и идеологов Майдана. Как он мог его предать? Майдан предали маловерные, которые ждали молочных рек и кисельных берегов во время войны.

Платят то хорошо за дешевую риторику для неокрепших умов?
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7278
З нами з: 03.11.08
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:23

  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.


Петросян отдыхает ))
А погуглить видео и стримы подкупа слабО ?
Понятно, что вы кроме Прямого канала ничего не смотрите, но не настолько же палиться.
Можете посмотреть черниговские выборы левой руки Березенко, очень забавно.
freeze
4
 
Повідомлень: 9784
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 4014 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28

  airmax78 написав:
  Андрей_В написав:такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... prezidenta


Ну а как? Социологи ж не пыльцой питаются.


Это опрос от штаба Порошенко. Социс. Войдите уже в реальный мир - а не в лозунг СССР, про честь,ум и совесть нашей эпохи )))
freeze
4
 
Повідомлень: 9784
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 4014 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:41

  airmax78 написав:Майдан предали маловерные...

Задвинь еще про идею священной войны.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7278
З нами з: 03.11.08
Подякував: 419 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:18

  Андрей_В написав:такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

Бетоныч, а тебе какая забота об Украине ?
Вы же присоединились к России, к богатой России
И что же в России не живётся ? Или турист богатый не едет ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 31.08.09
Подякував: 187 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 325326327328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot, V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68014)
22.02.2019 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron