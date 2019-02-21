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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:57
Андрей_В написав: airmax78 написав:
Там же видно: жирная зеленая полоса - постарались социологи на все деньги.
дык там ниже полно разных соцопросов - все шоле купленные?
Ну а как? Социологи ж не пыльцой питаются.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:59
19yuriy91 написав: airmax78 написав:
Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
ребята, да он(или его клон, типа) стебётся!
ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному!
это адеский, типа, юмор такой
ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!
А фантазировать на тему Зеленский/Гриценко - президент, рассуждать какая у них сильная команда, как они всех построят - это, типа, не стеб?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:12
airmax78 написав: Alex2006 написав:
Какое решение суда может быть, нет... какое вообще расследование может быть, если генпрокурор из БПП? И на сумщине задержали не представителей БПП, а левых людей?
У нас судебная ветвь власти - независимая.
От закона.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:21
airmax78 написав:
Порошенко один из творцов и идеологов Майдана. Как он мог его предать? Майдан предали маловерные, которые ждали молочных рек и кисельных берегов во время войны.
Платят то хорошо за дешевую риторику для неокрепших умов?
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:23
airmax78 написав:
Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
Петросян отдыхает ))
А погуглить видео и стримы подкупа слабО ?
Понятно, что вы кроме Прямого канала ничего не смотрите, но не настолько же палиться.
Можете посмотреть черниговские выборы левой руки Березенко, очень забавно.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:28
airmax78 написав:
Ну а как? Социологи ж не пыльцой питаются.
Это опрос от штаба Порошенко. Социс. Войдите уже в реальный мир - а не в лозунг СССР, про честь,ум и совесть нашей эпохи )))
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 20:41
airmax78 написав:
Майдан предали маловерные...
Задвинь еще про идею священной войны.
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