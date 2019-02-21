airmax78 написав:

detroytred написав: Первый

Анекдот, по-Вашему.



"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.



https://korrespondent.net/ukraine/polit ... y-sanktsyy



Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.



Смешно?!

Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.

Я вам на это не раз уже указывал.

А Вы всё сами себя высекаете. Анекдот, по-Вашему.Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.Смешно?!Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.Я вам на это не раз уже указывал.А Вы всё сами себя высекаете.

С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.