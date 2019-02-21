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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 327328329330331>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 193
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
27%
53
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:22

  ruvex написав:Платят то хорошо за дешевую риторику для неокрепших умов?

Платят то хорошо за дешевую риторику ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:23

  19yuriy91 написав:
  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

ребята, да он(или его клон, типа) стебётся!
ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному!
это адеский, типа, юмор такой :D
ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!

Имхо.
Стебется тут kongkongovets, а airmax78 похоже искренне верит и убеждает.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:32

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:
  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

ребята, да он(или его клон, типа) стебётся!
ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному!
это адеский, типа, юмор такой :D
ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!

Имхо.
Стебется тут kongkongovets, а airmax78 похоже искренне верит и убеждает.

Убеждать можно пытаться людей, которые хотят разобраться. Вы же нахватались штампов, насмотрелись дубинских, забили голову всяким г0вн0м и пытаетесь доказать, что каждая кухарка может, что все само собой бы получилось, что достаточно только хлопнуть-топнуть и все заработает. Ну и что Путин - это пугалка для доверчивых избирателей - на самом деле он нормальный чувак и только ждет повода сесть за стол переговоров. Ну-ну.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:38

  airmax78 написав:
  detroytred написав:Первый
Анекдот, по-Вашему.

"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.


https://korrespondent.net/ukraine/polit ... y-sanktsyy

Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.

Смешно?!
Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.
Я вам на это не раз уже указывал.
А Вы всё сами себя высекаете.

С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.

Взяли с потолка и приписали мне, что сами захотели, как Вам выгодно.

Да это и ежу понятно, что взяв окончательно и однозначно курс на Европу Майданом, Украина имеет внешнюю политику Европы (Запада, развитых демократических стран).
Я это и не обсуждал.
И по сути пуйло борется со всем цивилиз. миром за Украину.

Ну а с кем конкретно ПАП ожидает, что пуйло сядет за стол переговоров, так это Вы у ПАПа узнайте. Вы же по нему специалист. Сами придумайте))
Я Вам цитату ПАПа дал.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40

  pesikot написав:
  ruvex написав:Платят то хорошо за дешевую риторику для неокрепших умов?

Платят то хорошо за дешевую риторику ?

Эхо?
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:42

  pesikot написав:
  Андрей_В написав:такшоянепонял, коломойскей шоле презом станет?

Бетоныч, а тебе какая забота об Украине ?
Вы же присоединились к России, к богатой России
И что же в России не живётся ? Или турист богатый не едет ?


смени пластинку - приелась уже
если не можешь ответить по существу - мимо проходи
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:42

  pesikot написав:
  freeze написав:Это опрос от штаба Порошенко. Социс. Войдите уже в реальный мир - а не в лозунг СССР, про честь,ум и совесть нашей эпохи )))

Это же ваше поколение жило с лозунгами. Так и продолжаете дальше жить.
С верой в какую-то добрую Россию и добрый СССР.


Не путайте лопату с граблями. Лозунг - про Порошенко - честь, ум и совесть нашей эпохи здесь уже не раз звучал. Поэтому и возникла точная аналогия с советскими временами.
Причем аналогия - 100 процентная.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:42

airmax78
Опять с полка фантазируете-приписываете о дубинских и т.д.
Усиливаете свою оценкой выоажениями *говном*.

Насчёт переговоров -- читайте цитату ПАПа.
Можете по буквам, шевеля губами.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:46

  detroytred написав: airmax78 похоже искренне верит и убеждает.

Наевшись до несварения пропагандистского дерьма не обязательно угощать им всех.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:46

  Андрей_В написав:смени пластинку - приелась уже
если не можешь ответить по существу - мимо проходи

По сушеству, а чего в России тебе не живётся ? :-)
Какое тебе дело до выборов в Украине ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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