Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
ребята, да он(или его клон, типа) стебётся! ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному! это адеский, типа, юмор такой ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!
Имхо. Стебется тут kongkongovets, а airmax78 похоже искренне верит и убеждает.
airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.
ребята, да он(или его клон, типа) стебётся! ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному! это адеский, типа, юмор такой ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!
Имхо. Стебется тут kongkongovets, а airmax78 похоже искренне верит и убеждает.
Убеждать можно пытаться людей, которые хотят разобраться. Вы же нахватались штампов, насмотрелись дубинских, забили голову всяким г0вн0м и пытаетесь доказать, что каждая кухарка может, что все само собой бы получилось, что достаточно только хлопнуть-топнуть и все заработает. Ну и что Путин - это пугалка для доверчивых избирателей - на самом деле он нормальный чувак и только ждет повода сесть за стол переговоров. Ну-ну.
"Я рассчитываю на усиление давления на РФ, в том числе и через санкционные механизмы. Потому что санкции - это не ответственность России. Санкции - это механизм для того, чтобы мотивировать Россию сесть за стол переговоров, выполнять взятые на себя обязательства, прекратить войну", - сказал Порошенко.
Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.
Смешно?! Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать. Я вам на это не раз уже указывал. А Вы всё сами себя высекаете.
С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.
Взяли с потолка и приписали мне, что сами захотели, как Вам выгодно.
Да это и ежу понятно, что взяв окончательно и однозначно курс на Европу Майданом, Украина имеет внешнюю политику Европы (Запада, развитых демократических стран). Я это и не обсуждал. И по сути пуйло борется со всем цивилиз. миром за Украину.
Ну а с кем конкретно ПАП ожидает, что пуйло сядет за стол переговоров, так это Вы у ПАПа узнайте. Вы же по нему специалист. Сами придумайте)) Я Вам цитату ПАПа дал.
freeze написав:Это опрос от штаба Порошенко. Социс. Войдите уже в реальный мир - а не в лозунг СССР, про честь,ум и совесть нашей эпохи )))
Это же ваше поколение жило с лозунгами. Так и продолжаете дальше жить. С верой в какую-то добрую Россию и добрый СССР.
Не путайте лопату с граблями. Лозунг - про Порошенко - честь, ум и совесть нашей эпохи здесь уже не раз звучал. Поэтому и возникла точная аналогия с советскими временами. Причем аналогия - 100 процентная.