Это же вам платят за дешевую риторику, вот я и хочу узнать. Что и по чём
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:47
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:49
может переехать хочу, тебе то что?
по существу отвечай - кто презом будет
какую внешнюю политику ожидать в зависимости от выигравшего выборы
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:50
Специально для Макса, истинно верующего в Бога и никогда не будет нарушений.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация, призванная нивелировать работу МВД по выявлению нарушений и предотвращению подкупа избирателей на предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам главы МВД, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна поступить внушительная сумма якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Аваков подчеркнул, что "для полноты эффекта" деньги могут быть российского происхождения.
"Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем", - заявил Арсен Аваков.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:55
тоже имхо
трёхколёсник - быкует, по каким причинам .....хз, ну да и хсним.
а вот airmax78 как-то возверовал, стал адептом....
о причинах можно только догадываться.
может приобщился куда.....к потоку какому
раньше адекватом , вроде, слыл.
давай, сознавайся, airmax78
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 22 лют, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:55
Узнаю советского человека.
Вы тут выкладываете много ссылок, по которым Порошенко вообще никуда не проходит - это лозунг.
И через 5 секунд пишете про ум, честь и совесть. Таки вы определитесь, он проходит или не проходит ?
А то у вас, по деньгам (ставки) - проходит, а по словам (опросы) - не проходит
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:56
Твой президент Путин. Вот и жрите его, не обляпайся
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:01
Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
Сторонники минимум 40 кандидатов будут по опросам голосовать за одного из них, но могут поставить в тотализатор на победу первой четверки.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:06
другого не ожидал услышать от порохобота
скоро пойдешь на биржу
нет, не на фондовую, труда))
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:07
Жидкая попытка. Еще разок?
Может просто товарища отогреть нужно.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:25
Бетоныч, так тебя Россия не приняла и ты на бирже труда
А как агитировал за Россию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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