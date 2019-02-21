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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 328329330331>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 193
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
27%
53
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:47

  ruvex написав:Эхо?

Это же вам платят за дешевую риторику, вот я и хочу узнать. Что и по чём
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:49

  pesikot написав:
  Андрей_В написав:смени пластинку - приелась уже
если не можешь ответить по существу - мимо проходи

По сушеству, а чего в России тебе не живётся ? :-)
Какое тебе дело до выборов в Украине ? :-)

может переехать хочу, тебе то что?
по существу отвечай - кто презом будет
какую внешнюю политику ожидать в зависимости от выигравшего выборы
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:50

Специально для Макса, истинно верующего в Бога и никогда не будет нарушений.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация, призванная нивелировать работу МВД по выявлению нарушений и предотвращению подкупа избирателей на предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна поступить внушительная сумма якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Аваков подчеркнул, что "для полноты эффекта" деньги могут быть российского происхождения.

"Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем", - заявил Арсен Аваков.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:55

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:
  airmax78 написав:Это вранье. БПП никогда не занималась подкупом, фальсификацией и пропагандой. Тем более за деньги. Нет ни одного решения суда по данному вопросу. Это голословные обвинения, клевета. БПП, в отличие от своих оппонентов, ведет политическую борьбу исключительно в рамках правового поля Украины.

ребята, да он(или его клон, типа) стебётся!
ну нельзя такое писАть в здравом уме, по-сурьёзному!
это адеский, типа, юмор такой :D
ббп - ум, честь и совесть нашей эпохи!

Имхо.
Стебется тут kongkongovets, а airmax78 похоже искренне верит и убеждает.

тоже имхо
трёхколёсник - быкует, по каким причинам .....хз, ну да и хсним.
а вот airmax78 как-то возверовал, стал адептом....
о причинах можно только догадываться.
может приобщился куда.....к потоку какому :D
раньше адекватом , вроде, слыл.
давай, сознавайся, airmax78 :D
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 22 лют, 2019 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:55

  freeze написав:Не путайте лопату с граблями. Лозунг - про Порошенко - честь, ум и совесть нашей эпохи здесь уже не раз звучал. Поэтому и возникла точная аналогия с советскими временами.
Причем аналогия - 100 процентная.

Узнаю советского человека.
Вы тут выкладываете много ссылок, по которым Порошенко вообще никуда не проходит - это лозунг.
И через 5 секунд пишете про ум, честь и совесть. Таки вы определитесь, он проходит или не проходит ? :-)
А то у вас, по деньгам (ставки) - проходит, а по словам (опросы) - не проходит :)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:56

  Андрей_В написав:может переехать хочу, тебе то что?
по существу отвечай - кто презом будет
какую внешнюю политику ожидать в зависимости от выигравшего выборы

Твой президент Путин. Вот и жрите его, не обляпайся
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:01

  pesikot написав:А то у вас, по деньгам (ставки) - проходит, а по словам (опросы) - не проходит


Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
Сторонники минимум 40 кандидатов будут по опросам голосовать за одного из них, но могут поставить в тотализатор на победу первой четверки.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:06

  pesikot написав:
  Андрей_В написав:может переехать хочу, тебе то что?
по существу отвечай - кто презом будет
какую внешнюю политику ожидать в зависимости от выигравшего выборы

Твой президент Путин. Вот и жрите его, не обляпайся


другого не ожидал услышать от порохобота
скоро пойдешь на биржу
нет, не на фондовую, труда))
Андрей_В
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:07

  pesikot написав:Это же вам платят за дешевую риторику, вот я и хочу узнать. Что и по чём

Жидкая попытка. Еще разок?

  19yuriy91 написав:а вот airmax78 как-то возверовал, стал адептом....
о причинах можно только догадываться.
может приобщился куда.....к потоку какому :D
раньше адекватом , вроде, слыл.

Может просто товарища отогреть нужно. :mrgreen:
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:25

  Андрей_В написав:
другого не ожидал услышать от порохобота
скоро пойдешь на биржу
нет, не на фондовую, труда))

Бетоныч, так тебя Россия не приняла и ты на бирже труда :-)
А как агитировал за Россию
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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