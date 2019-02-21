Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:50

Специально для Макса, истинно верующего в Бога и никогда не будет нарушений.



Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что против него готовится провокация, призванная нивелировать работу МВД по выявлению нарушений и предотвращению подкупа избирателей на предстоящих выборах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



По словам главы МВД, на его счета в Украине или Италии из непонятных источников должна поступить внушительная сумма якобы за оплату услуг МВД по прикрытию фальсификации и подкупа избирателей в пользу определённого кандидата". Аваков подчеркнул, что "для полноты эффекта" деньги могут быть российского происхождения.



"Когда такого рода провокации исходит от страны-агрессора, я понимаю. Но когда такие интриги плетутся против тебя в собственной стране – это принять непросто. Тем не менее, я предполагал, что что-то подобное может случиться. И старался быть к этому готов. И готов. Мы тут в МВД не сахарные – не растаем", - заявил Арсен Аваков.