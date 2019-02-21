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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 328329330331

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 193
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
27%
53
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
67
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:27

  freeze написав:
  pesikot написав:А то у вас, по деньгам (ставки) - проходит, а по словам (опросы) - не проходит


Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
Сторонники минимум 40 кандидатов будут по опросам голосовать за одного из них, но могут поставить в тотализатор на победу первой четверки.

Самый прикол, что чел так и не решился свои познания продемонстрировать (хотя попрекал других). Несмотря на просьбы. За него будивельник отдувался.
Но опять с какими-то упреками (насчёт определится...) лезет.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:29

  freeze написав:Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?

То есть у вас нет взаимосвязи между за кого голосовать будете и кто победит ? :)
То есть, голосовать готовы за Зеленского, но победит Порошенко ? :-)
То есть, вы сами же подтвердили, что опросы-опросами, но голосовать будут за Порошенко ? :-)
Или есть нюансы ? :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:30

  airmax78 написав:Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.

Ейр, стоп! Стоп! - не здаватись!
- не для того я весь день ту йню/маячню читав тут, щоб ви так легко здались!
- ану піднажміть!(не для того, вас тут стільки років ростили, щоб ви так легко здались)
Піднажміть!
Ще трохи і я побіжу голосувати за пєцю!

... а покищо, мені на телефон приходять зрадницькі(?) ролики... :D
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 22 лют, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?

То есть у вас нет взаимосвязи между за кого голосовать будете и кто победит ? :)
То есть, голосовать готовы за Зеленского, но победит Порошенко ? :-)
То есть, вы сами же подтвердили, что опросы-опросами, но голосовать будут за Порошенко ? :-)
Или есть нюансы ? :-)


Вы точно бухгалтер ?
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:34

  freeze написав:[
Вы точно бухгалтер ?

Я же вашу профессиональную идентификацию не спрашиваю. Но готов принять ваше поражение :-)
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:38

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:[
Вы точно бухгалтер ?

Я же вашу профессиональную идентификацию не спрашиваю. Но готов принять ваше поражение :-)


Принимайте, клиенты дурдома всегда победят в дурости.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:43

  pesikot написав:
  Андрей_В написав:
другого не ожидал услышать от порохобота
скоро пойдешь на биржу
нет, не на фондовую, труда))

Бетоныч, так тебя Россия не приняла и ты на бирже труда :-)
А как агитировал за Россию


да у меня все нормально, не переживай
для малого бизнеса мало что изменилось
разве что вместо грн руб теперь
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