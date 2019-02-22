Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:54

detroytred написав: airmax78 написав: detroytred написав: Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.



Смешно?!

Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.

Я вам на это не раз уже указывал.

А Вы всё сами себя высекаете. Смешно?!Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.Я вам на это не раз уже указывал.А Вы всё сами себя высекаете.

С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями. С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.

Взяли с потолка и приписали мне, что сами захотели, как Вам выгодно.



Да это и ежу понятно, что взяв окончательно и однозначно курс на Европу Майданом, Украина имеет внешнюю политику Европы (Запада, развитых демократических стран).

Я это и не обсуждал.

И по сути пуйло борется со всем цивилиз. миром за Украину.



Ну а с кем конкретно ПАП ожидает, что пуйло сядет за стол переговоров, так это Вы у ПАПа узнайте. Вы же по нему специалист. Сами придумайте))

Я Вам цитату ПАПа дал. Взяли с потолка и приписали мне, что сами захотели, как Вам выгодно.Да это и ежу понятно, что взяв окончательно и однозначно курс на Европу Майданом, Украина имеет внешнюю политику Европы (Запада, развитых демократических стран).Я это и не обсуждал.И по сути пуйло борется со всем цивилиз. миром за Украину.Ну а с кем конкретно ПАП ожидает, что пуйло сядет за стол переговоров, так это Вы у ПАПа узнайте. Вы же по нему специалист. Сами придумайте))Я Вам цитату ПАПа дал.

"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я?По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.У вас беда с причино-следственными связями и логикой. Это в дополнение к тому, что вы плохо понимаете чего хочет Россия.