|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:27
freeze написав: pesikot написав:
А то у вас, по деньгам (ставки) - проходит, а по словам (опросы) - не проходит
Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
Сторонники минимум 40 кандидатов будут по опросам голосовать за одного из них, но могут поставить в тотализатор на победу первой четверки.
Самый прикол, что чел так и не решился свои познания продемонстрировать (хотя попрекал других). Несмотря на просьбы. За него будивельник отдувался.
Но опять с какими-то упреками (насчёт определится...) лезет.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 21129
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1238 раз.
- Подякували: 2861 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:29
freeze написав:
Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
То есть у вас нет взаимосвязи между за кого голосовать будете и кто победит ?
То есть, голосовать готовы за Зеленского, но победит Порошенко ?
То есть, вы сами же подтвердили, что опросы-опросами, но голосовать будут за Порошенко ?
Или есть нюансы ?
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:30
airmax78 написав:
Все, я устал спорить с прожектерами. Гриценко - президент, Зеленский - премьер, Вона - Глава Нафтогаза. Беня - Глава НБУ. Ура.
Ейр, стоп! Стоп! - не здаватись!
- не для того я весь день ту йню/маячню читав тут, щоб ви так легко здались!
- ану піднажміть!(не для того, вас тут стільки років ростили, щоб ви так легко здались)
Піднажміть!
Ще трохи і я побіжу голосувати за пєцю!
... а покищо, мені на телефон приходять зрадницькі(?) ролики...
Востаннє редагувалось Долярчик
в П'ят 22 лют, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 5832
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:31
pesikot написав: freeze написав:
Но вам же уже хором тут объясняли. Что опросы - это вопрос За кого вы будете лично голосовать ? А тотализатор - это вопрос Как выдумаете кто победит ?
Вы серьезно не улавливаете нюансы ?
То есть у вас нет взаимосвязи между за кого голосовать будете и кто победит ?
То есть, голосовать готовы за Зеленского, но победит Порошенко ?
То есть, вы сами же подтвердили, что опросы-опросами, но голосовать будут за Порошенко ?
Или есть нюансы ?
Вы точно бухгалтер ?
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9791
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2856 раз.
- Подякували: 4019 раз.
-
- Профіль
-
17
2
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:34
freeze написав:
[
Вы точно бухгалтер ?
Я же вашу профессиональную идентификацию не спрашиваю. Но готов принять ваше поражение
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 2124
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 612 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:38
pesikot написав: freeze написав:
[
Вы точно бухгалтер ?
Я же вашу профессиональную идентификацию не спрашиваю. Но готов принять ваше поражение
Принимайте, клиенты дурдома всегда победят в дурости.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 9791
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2856 раз.
- Подякували: 4019 раз.
-
- Профіль
-
17
2
2
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:43
pesikot написав: Андрей_В написав:
другого не ожидал услышать от порохобота
скоро пойдешь на биржу
нет, не на фондовую, труда))
Бетоныч, так тебя Россия не приняла и ты на бирже труда
А как агитировал за Россию
да у меня все нормально, не переживай
для малого бизнеса мало что изменилось
разве что вместо грн руб теперь
-
Андрей_В
-
-
- Повідомлень: 18923
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:54
detroytred написав: airmax78 написав: detroytred написав:Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.
Смешно?!
Поэтому думать нужно прежде чем подкалывать.
Я вам на это не раз уже указывал.
А Вы всё сами себя высекаете.
С кем х%&ло сядет за стол переговоров? Для него не существует государства "Украина". Есть территория, которую он считает подконтрольной России в силу ее положения регионального лидера, такой недосверхдержавы. Поэтому никакой собственной внешней политики у Украины быть не может. Это не обсуждается. Если вы этого не понимаете, то вы вообще ничего не понимаете ни о х&%ле ни о России в целом, но при этом настойчиво лезете тут со своими выводами и рекомендациями.
Взяли с потолка и приписали мне, что сами захотели, как Вам выгодно.
Да это и ежу понятно, что взяв окончательно и однозначно курс на Европу Майданом, Украина имеет внешнюю политику Европы (Запада, развитых демократических стран).
Я это и не обсуждал.
И по сути пуйло борется со всем цивилиз. миром за Украину.
Ну а с кем конкретно ПАП ожидает, что пуйло сядет за стол переговоров, так это Вы у ПАПа узнайте. Вы же по нему специалист. Сами придумайте))
Я Вам цитату ПАПа дал.
"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я?
По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.
У вас беда с причино-следственными связями и логикой. Это в дополнение к тому, что вы плохо понимаете чего хочет Россия.
Востаннє редагувалось airmax78
в П'ят 22 лют, 2019 23:58, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 28271
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 3202 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:58
Долярчик написав:
Чего у него на стопкадрах всегда такое либо де6ильное, либо жлобское лицо - хочет быть ближе к своему лохторату?
Долярчик, зекоманду невозможно купить, потому что у них у всех контракты с Коломойским с пеней и штрафами. Контракты закончатся - команда разбежится.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 28271
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 3202 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:14
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 28271
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 3202 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|