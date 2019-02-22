Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 Вы опять преувеличиваете до искажения сути. Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.
Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.
Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.
Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.
detroytred написав:airmax78 Вы опять преувеличиваете до искажения сути. Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.
Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.
Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.
Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.
detroytred написав:Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.
airmax78 написав:"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я? По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.