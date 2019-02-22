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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 329330331332

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 195
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
28%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
68
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:43

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:53

airmax78
Вы опять преувеличиваете до искажения сути.
Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.

Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.

Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.

Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:55

Долярчик, зачем ты постишь эти ссылки? Ты же понимаешь, что никто не будет смотреть этот контент для умственно отсталых. Тем более, если ссылку на него даешь ты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 23:59

  detroytred написав:airmax78
Вы опять преувеличиваете до искажения сути.
Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.

Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.

Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.

Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.


  detroytred написав:Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.

Шевелите губами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:04

airmax78
Я же Вам по буквам написал, что выделенное - это ...

Найдите моё мнение изначальное, а не анекдотическую форму ответа на анекдот Первого.
Я Вам даже подскажу - пост от 17.50.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:20

  airmax78 написав:"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я?
По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.

Почему вы так решили? Гриценко более волевой, чем Порошенко. Поэтому Порошенко побоится пойти на дебаты с ними. А ответ про переговоры с Путиным был дан тут (с 58:13): https://www.facebook.com/A.S.Grytsenko/ ... 095315291/
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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  #<1 ... 329330331332
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