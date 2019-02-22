Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 Вы опять преувеличиваете до искажения сути. Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.
Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.
Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.
Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.
detroytred написав:airmax78 Вы опять преувеличиваете до искажения сути. Не *свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров*, а прочтите, шевеля губами, как было изложено.
Выделенное Вами в цитате имеет такую форму и смысл -- потому что это представление в логике Первого. Потому что это ответ на анекдот Первого, который также перекрутил моё изложенное мнение до анекдота и получил ответ в такой же форме.
Вы отслеживайте последовательность, а не выдергивайте и перекручивайте, как Вам выгоднее-удобнее.
Такие постоянные искажения мнений оппонентов указывают, что цель у Вас не дискуссия, а полемика. Да ещё и в некрасивой форме.
detroytred написав:Ну а если к санкциям ещё и слив ПАПа приложить, так пойдёт, как по маслу -- и за стол сядет, и обязательства выполнит, и прекратит войну.
airmax78 написав:"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я? По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.
detroytred У вас проблемы с пониманием причинно следственных связей. Порох говорил о санкциях, которые усадят ху@ло за стол переговоров С НИМ. Но не будет Пороха - не будет и санкций, не будет и переговоров. Будет позорная капитуляция и распад страны. Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции. Только Зеленский будет вымучивать максимально благоприятные условия для Бени, а Вона - для себя. Увидев это, Европа и Штаты тут же снимут санкции. После этого Вова Х@йло сделает Украину (вернее то что от нее останется) российской колонией.
airmax78 написав:"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я? По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.
Величайшее и единственное достижение Гриценко - 12 лет назад удержался 2.5 года на должности министра обороны стремтельно деградирующей украинской армии (ускорял ее деградацию как мог). ВСЁ, больше ничего примечательного этот человек в своей жизни не сделал. Вы действительно ждете от этой престарелой посредственности каких-то свершений? Это не просто наивно, это глупо.
Ой, простите, меня, я соврал. Величайшее достижение Гриценко - вот это: "в октябре 2002 года Гриценко ушёл от первой жены Людмилы, с которой прожил 24 года, и сделал Мостовой предложение. В марте 2003 года они поженились." Благодаря этому достижению он и стал МО.
Alex2006 Потому что airmax78 все свои аргументы строит на этом -- раз путинг заявил, что будет разговаривать с кем угодно, кроме ПАПа, то все остальные претенденты -- сдадут Украину. Вот от этого он и отталкивается.
Кстати, неплохо бы навсякий случай цитату бы показать. Как там у пуйла точно звучало. Но даже если и так, то из этого отнюдь однозначно не следует такой именно вывод, какой сделал airmax78. Я попробовал предположить, почему именно с ПАПом путинг не желает говорить.
Это ни в одни ворота не лезет... Все, кроме ПАПа, зрадники))