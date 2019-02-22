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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:43
airmax78
Да прям только с ним.
Пу и на уступки через Меркель и др. может пойти.
Все подчеркивают, что санкции повлияют через длительное время, а ПАП, по-Вашему, заявляет о переговорах только с ним.
Сегодня заявляет.
За месяцы до выборов.
С таким рейтингом.
Как там у Вас с логикой?
Нельзя так всё перекручивать в свою сторону-то.
Подгонять под своё мнение.
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detroytred
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44
airmax78 написав:
Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.
Такого нет у них в программах.
Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом.
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freeze
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44
detroytred "остальные претенденты" - это Вона и Зеленский. В отношении кого из них у вас есть сомнения? Вопрос только в цене.
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airmax78
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:46
freeze написав: airmax78 написав:
Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.
Такого нет у них в программах.
Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом.
За деньги с нашим парламентом можно решить ЛЮБЫЕ вопросы. Денег будет очень много.
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airmax78
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Додано: Суб 23 лют, 2019 01:10
Alex2006 написав: Faceless написав:
Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?
Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.
Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?
Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.
Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)?
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Кармелюк
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