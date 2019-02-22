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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 330331332333

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 195
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
28%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
68
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:43

airmax78
Да прям только с ним.
Пу и на уступки через Меркель и др. может пойти.

Все подчеркивают, что санкции повлияют через длительное время, а ПАП, по-Вашему, заявляет о переговорах только с ним.
Сегодня заявляет.
За месяцы до выборов.
С таким рейтингом.

Как там у Вас с логикой?
Нельзя так всё перекручивать в свою сторону-то.
Подгонять под своё мнение.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44

  airmax78 написав:Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.


Такого нет у них в программах.
Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44

detroytred "остальные претенденты" - это Вона и Зеленский. В отношении кого из них у вас есть сомнения? Вопрос только в цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:46

  freeze написав:
  airmax78 написав:Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.


Такого нет у них в программах.
Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом.

За деньги с нашим парламентом можно решить ЛЮБЫЕ вопросы. Денег будет очень много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 01:10

  Alex2006 написав:
  Faceless написав:Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?
Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.
Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?

Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.



Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)?
Кармелюк
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