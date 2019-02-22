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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 330331332333 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 195 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 28% 54 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 18 Порошенко Петро Олексійович 35% 68 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 195 Додано: Суб 23 лют, 2019 00:43 airmax78

Да прям только с ним.

Пу и на уступки через Меркель и др. может пойти.



Все подчеркивают, что санкции повлияют через длительное время, а ПАП, по-Вашему, заявляет о переговорах только с ним.

Сегодня заявляет.

За месяцы до выборов.

С таким рейтингом.



Как там у Вас с логикой?

Нельзя так всё перекручивать в свою сторону-то.

Подгонять под своё мнение. detroytred

Повідомлень: 21131 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1238 раз. Подякували: 2861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44 airmax78 написав: Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции. Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.



Такого нет у них в программах.

Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом. Такого нет у них в программах.Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом. freeze 4 Повідомлень: 9794 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2856 раз. Подякували: 4020 раз. Профіль 17 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 00:44 detroytred "остальные претенденты" - это Вона и Зеленский. В отношении кого из них у вас есть сомнения? Вопрос только в цене. airmax78 Повідомлень: 28277 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 00:46 freeze написав: airmax78 написав: Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции. Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.



Такого нет у них в программах.

Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом. Такого нет у них в программах.Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом.

За деньги с нашим парламентом можно решить ЛЮБЫЕ вопросы. Денег будет очень много. За деньги с нашим парламентом можно решить ЛЮБЫЕ вопросы. Денег будет очень много. airmax78 Повідомлень: 28277 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 01:10 Alex2006 написав: Faceless написав: Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?

Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.

Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)? Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?

Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться. Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.





Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)? Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)? Кармелюк 1

Повідомлень: 400 З нами з: 26.08.12 Подякував: 151 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 02:03 Re: Політичні дискусії https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0784727400



Татьяна Худякова



Мне тут рвут личку вопросом «А чего вы взъелись на Зеленского, он же ничего плохого не сделал?»



Отвечу оптом.

1. Мне НЕ нравится, когда мою страну, которую мой муж защищал на фронте, называют порноактрисой. И не потому, что порноактриса – это плохо, а потому, что Зеленский повезёт такую доктрину в мир. В окружающую среду. А доктрина предельно хреновая, Президент и сутенёр – это совершенно разные профессии. И там, где Президент бросит все силы и средства, чтобы стране х*ёв не насовали, сутенёр просто скажет «два счетчика, и делай что хочешь». Смекаешь?

2. Мне НЕ нравится, как Зеленский избегает слова «Украина». Избегает настолько тщательно, словно эта наждачка оцарапает его голосовые связки, застрянет в горле навсегда.

3. Мне НЕ нравится, что четыре года почтенной публике срали в мозг офшорами и давно закрытой липецкой фабрикой Порошенко, а вот офшоры и активно функционирующая киношная фабрика Зеленского в РФ – это ж фигня, норм и никому не жмёт.

4. Мне НЕ нравится, когда Володя Зелемойский волает о борьбе с олигархами, сам при этом будучи олигарховым мальчиком на побегушках. Которого пользовали на корпоративах, а потом в виде эксперимента решили вытолкнуть «в люди». Это ж очень круто и статусно: свой, ручной Президент.

5. Мне НЕ нравится хештег «Я клоун». И не потому, что быть клоуном плохо, а потому, что управлять страной – это немножко больше, чем прочитать сценаристом написанные шутки в срежиссированном кем-то шоу. Вот хештег «Я буду учиться» я бы поняла, но его нет и не будет.

6. Мне НЕ нравятся рейтинги Зеленского. Потому что они четко коррелируют с количеством ваты в стране. Именно ваты, ведь превентивные вставания на колени – это классический вато-определитель. И ты, парень в военной форме, который топит за Зе, ты – позорный чмошник. Попасть в плен и стать на колени под дулом наведённого на тебя ствола – это НЕ позор. Но если ты рассматриваешь эту позу, как оптимальную, когда ещё можешь драться, когда у тебя полные руки оружия и рядом твои побратимы, готовые драться с тобой вместе – ты чмошник.

7. Мне НЕ нравится, что по свистку Бени клёвый Вова-кандидат замолкает и с таинственным таблом разворачивается спиной к зрителям. И не потому, что Вова молчит, это вообще отлично, говорит Вова дохрена лишнего и несмешного. А потому, что став Президентом, свисток Бени НИКУДА не денется. И условный рефлекс тоже.

8. Мне НЕ нравится, что Зе своими рейтингами натурально подвигает Юлю со второго тура, и при этом Юля почему-то не фонтанирует разоблачительной «правдой» в его сторону от слова никак. Никакого компромата, настоящего, липового. Никакой зарубы, тишина как в доме престарелых. Наводит на мысли об общем корне, ибо молчащая Юля – это предельно странно.

9. Мне НЕ нравится ситуация, что я снова вижу Януковича. Моложе, образованней, без уголовки в прошлом, но с точно такими же повадками. И с совершенно аналогичной идеологией.

10. И что мне НЕ нравится более прочего. По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату. Хорошо написала:Татьяна ХудяковаМне тут рвут личку вопросом «А чего вы взъелись на Зеленского, он же ничего плохого не сделал?»Отвечу оптом.1. Мне НЕ нравится, когда мою страну, которую мой муж защищал на фронте, называют порноактрисой. И не потому, что порноактриса – это плохо, а потому, что Зеленский повезёт такую доктрину в мир. В окружающую среду. А доктрина предельно хреновая, Президент и сутенёр – это совершенно разные профессии. И там, где Президент бросит все силы и средства, чтобы стране х*ёв не насовали, сутенёр просто скажет «два счетчика, и делай что хочешь». Смекаешь?2. Мне НЕ нравится, как Зеленский избегает слова «Украина». Избегает настолько тщательно, словно эта наждачка оцарапает его голосовые связки, застрянет в горле навсегда.3. Мне НЕ нравится, что четыре года почтенной публике срали в мозг офшорами и давно закрытой липецкой фабрикой Порошенко, а вот офшоры и активно функционирующая киношная фабрика Зеленского в РФ – это ж фигня, норм и никому не жмёт.4. Мне НЕ нравится, когда Володя Зелемойский волает о борьбе с олигархами, сам при этом будучи олигарховым мальчиком на побегушках. Которого пользовали на корпоративах, а потом в виде эксперимента решили вытолкнуть «в люди». Это ж очень круто и статусно: свой, ручной Президент.5. Мне НЕ нравится хештег «Я клоун». И не потому, что быть клоуном плохо, а потому, что управлять страной – это немножко больше, чем прочитать сценаристом написанные шутки в срежиссированном кем-то шоу. Вот хештег «Я буду учиться» я бы поняла, но его нет и не будет.6. Мне НЕ нравятся рейтинги Зеленского. Потому что они четко коррелируют с количеством ваты в стране. Именно ваты, ведь превентивные вставания на колени – это классический вато-определитель. И ты, парень в военной форме, который топит за Зе, ты – позорный чмошник. Попасть в плен и стать на колени под дулом наведённого на тебя ствола – это НЕ позор. Но если ты рассматриваешь эту позу, как оптимальную, когда ещё можешь драться, когда у тебя полные руки оружия и рядом твои побратимы, готовые драться с тобой вместе – ты чмошник.7. Мне НЕ нравится, что по свистку Бени клёвый Вова-кандидат замолкает и с таинственным таблом разворачивается спиной к зрителям. И не потому, что Вова молчит, это вообще отлично, говорит Вова дохрена лишнего и несмешного. А потому, что став Президентом, свисток Бени НИКУДА не денется. И условный рефлекс тоже.8. Мне НЕ нравится, что Зе своими рейтингами натурально подвигает Юлю со второго тура, и при этом Юля почему-то не фонтанирует разоблачительной «правдой» в его сторону от слова никак. Никакого компромата, настоящего, липового. Никакой зарубы, тишина как в доме престарелых. Наводит на мысли об общем корне, ибо молчащая Юля – это предельно странно.9. Мне НЕ нравится ситуация, что я снова вижу Януковича. Моложе, образованней, без уголовки в прошлом, но с точно такими же повадками. И с совершенно аналогичной идеологией.10. И что мне НЕ нравится более прочего. По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату. airmax78 Повідомлень: 28277 З нами з: 25.10.12 Подякував: 727 раз. Подякували: 3202 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 330331332333 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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