Додано: Суб 23 лют, 2019 02:03

Хорошо написала:Татьяна ХудяковаМне тут рвут личку вопросом «А чего вы взъелись на Зеленского, он же ничего плохого не сделал?»Отвечу оптом.1. Мне НЕ нравится, когда мою страну, которую мой муж защищал на фронте, называют порноактрисой. И не потому, что порноактриса – это плохо, а потому, что Зеленский повезёт такую доктрину в мир. В окружающую среду. А доктрина предельно хреновая, Президент и сутенёр – это совершенно разные профессии. И там, где Президент бросит все силы и средства, чтобы стране х*ёв не насовали, сутенёр просто скажет «два счетчика, и делай что хочешь». Смекаешь?2. Мне НЕ нравится, как Зеленский избегает слова «Украина». Избегает настолько тщательно, словно эта наждачка оцарапает его голосовые связки, застрянет в горле навсегда.3. Мне НЕ нравится, что четыре года почтенной публике срали в мозг офшорами и давно закрытой липецкой фабрикой Порошенко, а вот офшоры и активно функционирующая киношная фабрика Зеленского в РФ – это ж фигня, норм и никому не жмёт.4. Мне НЕ нравится, когда Володя Зелемойский волает о борьбе с олигархами, сам при этом будучи олигарховым мальчиком на побегушках. Которого пользовали на корпоративах, а потом в виде эксперимента решили вытолкнуть «в люди». Это ж очень круто и статусно: свой, ручной Президент.5. Мне НЕ нравится хештег «Я клоун». И не потому, что быть клоуном плохо, а потому, что управлять страной – это немножко больше, чем прочитать сценаристом написанные шутки в срежиссированном кем-то шоу. Вот хештег «Я буду учиться» я бы поняла, но его нет и не будет.6. Мне НЕ нравятся рейтинги Зеленского. Потому что они четко коррелируют с количеством ваты в стране. Именно ваты, ведь превентивные вставания на колени – это классический вато-определитель. И ты, парень в военной форме, который топит за Зе, ты – позорный чмошник. Попасть в плен и стать на колени под дулом наведённого на тебя ствола – это НЕ позор. Но если ты рассматриваешь эту позу, как оптимальную, когда ещё можешь драться, когда у тебя полные руки оружия и рядом твои побратимы, готовые драться с тобой вместе – ты чмошник.7. Мне НЕ нравится, что по свистку Бени клёвый Вова-кандидат замолкает и с таинственным таблом разворачивается спиной к зрителям. И не потому, что Вова молчит, это вообще отлично, говорит Вова дохрена лишнего и несмешного. А потому, что став Президентом, свисток Бени НИКУДА не денется. И условный рефлекс тоже.8. Мне НЕ нравится, что Зе своими рейтингами натурально подвигает Юлю со второго тура, и при этом Юля почему-то не фонтанирует разоблачительной «правдой» в его сторону от слова никак. Никакого компромата, настоящего, липового. Никакой зарубы, тишина как в доме престарелых. Наводит на мысли об общем корне, ибо молчащая Юля – это предельно странно.9. Мне НЕ нравится ситуация, что я снова вижу Януковича. Моложе, образованней, без уголовки в прошлом, но с точно такими же повадками. И с совершенно аналогичной идеологией.10. И что мне НЕ нравится более прочего. По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.