Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.
Он гражданин Израиля и Кипра. То что у нас идиотов можно сделать экспортным товаром #3 после пшеницы и металла - с этим согласен.
airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.
(Если предположить, что у Бени есть влияние на ЗЕ)
Потому что это и есть показатель уровня развития общества. И то, что олигарх не лезет сам во власть, а лоббирует свои интересы через кого-то -- это шаг вперёд.
Посмотрите, как казалось бы по самые уши обязанные своему продюсеру, вытянувшему их из кабака на сцену страны, звезды-артисты рвут все связи. Даже больше - кидают своих *благодетелей* по полной.
Аналогично и в политике. Разные варианты отношений возможны.
ПАП сам ответственен за то, что не приложил сил для ограничения возможностей влияния олигархов.. Теперь пожинает плоды. Не только же пересичному вкушать роттердамы+ и пр. прелести от олигархов. Теперь ПАП вкушает конкуренцию от ... артиста))
detroytred Так проникновенно, что я сейчас разрыдаюсь. Общество доведенное до отчаяния: купить в салоне дизельгейтный Ауди А6, даже заплатив сверху 1.5К ойро - нереально. О том, что творилось с гольфами - все и так знают.
Но далеко не всех обаял шоумен. Популярный и обожаемый миллионами зрителей актер еще не привык к критическому отношению к себе, рассказала НВ на условиях анонимности одна из участниц закрытой встречи с этим кандидатом.
На замечания Зеленский, по ее наблюдениям, реагировал остро и обижался на жесткую критику: "Он очень некомфортно себя чувствовал и искал глазами поддержки аудитории. И когда увидел, что ее нет, даже переспросил: а что, я что‑то не так сказал?"
Одним Коломойским список слабых мест Зеленского не ограничивается. Нынешний кандидат, по признанию общавшихся с ним людей, плохо разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, а также в законах, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика. И чем больше экспертных встреч за закрытыми дверями он проводит, тем больше в Украине людей, которые узнают эту сторону фигуры потенциального победителя весенних выборов.
По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.
Схожую обеспокоенность на Западе начали уже высказывать и публично. 20 февраля на сайте известного аналитического центра Atlantic Council появилась авторская колонка Александра Мотыля, профессора политологии Ратгерского университета США. В ней эксперт назвал избрание Зеленского катастрофой.
avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну. Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%. И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.