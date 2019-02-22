Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
... ну, якщо Ейрмакс каже, що немає часу/не хоче дивитись ті ролики, то я в-двох словах скажу: - тут розказується, як 95 квартал постачав/дарував різні автівки на фронт! - як вони весь час відвідували наших хлопців-захисників то в окопах, то у воєнних лікарнях!
п. с. - так що, як не маєте часу, то хоч "попроклацуйте/пробіжіться по ролику"
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
freeze написав:Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.
Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов. Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.
airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.
Он гражданин Израиля и Кипра. То что у нас идиотов можно сделать экспортным товаром #3 после пшеницы и металла - с этим согласен.
airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.
(Если предположить, что у Бени есть влияние на ЗЕ)
Потому что это и есть показатель уровня развития общества. И то, что олигарх не лезет сам во власть, а лоббирует свои интересы через кого-то -- это шаг вперёд.
Посмотрите, как казалось бы по самые уши обязанные своему продюсеру, вытянувшему их из кабака на сцену страны, звезды-артисты рвут все связи. Даже больше - кидают своих *благодетелей* по полной.
Аналогично и в политике. Разные варианты отношений возможны.
ПАП сам ответственен за то, что не приложил сил для ограничения возможностей влияния олигархов.. Теперь пожинает плоды. Не только же пересичному вкушать роттердамы+ и пр. прелести от олигархов. Теперь ПАП вкушает конкуренцию от ... артиста))
detroytred Так проникновенно, что я сейчас разрыдаюсь. Общество доведенное до отчаяния: купить в салоне дизельгейтный Ауди А6, даже заплатив сверху 1.5К ойро - нереально. О том, что творилось с гольфами - все и так знают.
Но далеко не всех обаял шоумен. Популярный и обожаемый миллионами зрителей актер еще не привык к критическому отношению к себе, рассказала НВ на условиях анонимности одна из участниц закрытой встречи с этим кандидатом.
На замечания Зеленский, по ее наблюдениям, реагировал остро и обижался на жесткую критику: "Он очень некомфортно себя чувствовал и искал глазами поддержки аудитории. И когда увидел, что ее нет, даже переспросил: а что, я что‑то не так сказал?"
Одним Коломойским список слабых мест Зеленского не ограничивается. Нынешний кандидат, по признанию общавшихся с ним людей, плохо разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, а также в законах, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика. И чем больше экспертных встреч за закрытыми дверями он проводит, тем больше в Украине людей, которые узнают эту сторону фигуры потенциального победителя весенних выборов.
По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.
Схожую обеспокоенность на Западе начали уже высказывать и публично. 20 февраля на сайте известного аналитического центра Atlantic Council появилась авторская колонка Александра Мотыля, профессора политологии Ратгерского университета США. В ней эксперт назвал избрание Зеленского катастрофой.