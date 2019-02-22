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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 332333334335>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 195
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
28%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
68
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:50

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат
после выигрыша сетка кандидата уже интересовать не будет, про последнюю тысячу можно сразу забыть.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv, kingkongovets
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:54

  freeze написав:Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.

Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета!
Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов.
Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.

https://zn.ua/interview/arsen-avakov-ya ... 9877_.html


Вроде и хорошо, что жаба начала "любить" гадюку.

Но плохо, что Вона решила заручиться поддержкой рюкзакяна. И если они победят - не станут ли марши "дружин" регулярными? С добровольно-принудительным участием (как у нас любят керманычи)?

И как отреагируют "активисты-патриоты" из конкурирующего лагеря С14-СБУ-АП?
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Суб 23 лют, 2019 10:10, всього редагувалось 2 разів.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:55

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:16

Re: Політичні дискусії

.... ну і трошки Гордона
(я ж знаю, як "любить" Ейрмакс його) :)


...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:39

Про справи нашого Зе Робін Гуда!!!

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:40

  protefiks1959 написав:
  airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.

Он гражданин Израиля и Кипра. То что у нас идиотов можно сделать экспортным товаром #3 после пшеницы и металла - с этим согласен.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:47

  protefiks1959 написав:
  airmax78 написав:По сути, Пороху оппонирует не Зеленский, а вымышленный персонаж. Образ спецом написанный для понравиться незамысловатому электорату.
Я удивляюсь, почему ваще Коломойша не баллотируется? Уверен, что у него был бы очень многочисленный электорат. Ленивый, наверное:- получить Приват хочет, снять аресты хочет, а трудиться на президетском посту - не хочет.

(Если предположить, что у Бени есть влияние на ЗЕ)

Потому что это и есть показатель уровня развития общества.
И то, что олигарх не лезет сам во власть, а лоббирует свои интересы через кого-то -- это шаг вперёд.

Посмотрите, как казалось бы по самые уши обязанные своему продюсеру, вытянувшему их из кабака на сцену страны, звезды-артисты рвут все связи. Даже больше - кидают своих *благодетелей* по полной.

Аналогично и в политике. Разные варианты отношений возможны.

ПАП сам ответственен за то, что не приложил сил для ограничения возможностей влияния олигархов..
Теперь пожинает плоды.
Не только же пересичному вкушать роттердамы+ и пр. прелести от олигархов.
Теперь ПАП вкушает конкуренцию от ... артиста))

Довести общество до такого отчаяния...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:52

detroytred Так проникновенно, что я сейчас разрыдаюсь.
Общество доведенное до отчаяния: купить в салоне дизельгейтный Ауди А6, даже заплатив сверху 1.5К ойро - нереально. О том, что творилось с гольфами - все и так знают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:56

"Новое время": Истинное лицо мистера Зе
https://nv.ua/ukraine/politics/istinnoe-lico-mistera-ze-vzglyady-svyazi-i-namereniya-vladimira-zelenskogo-50007243.html

Некоторые моменты:

Но далеко не всех обаял шоу­мен. Популярный и обожаемый миллионами зрителей актер еще не привык к критическому отношению к себе, рассказала НВ на условиях анонимности одна из участниц закрытой встречи с этим кандидатом.

На замечания Зеленский, по ее наблюдениям, реагировал остро и обижался на жесткую критику: "Он очень некомфортно себя чувствовал и искал глазами поддержки аудитории. И когда увидел, что ее нет, даже переспросил: а что, я что‑то не так сказал?"


Одним Коломойским список слабых мест Зеленского не ограничивается. Нынешний кандидат, по признанию общавшихся с ним людей, плохо разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, а также в законах, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика. И чем больше экспертных встреч за закрытыми дверями он проводит, тем больше в Украине людей, которые узнают эту сторону фигуры потенциального победителя весенних выборов.


По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипкругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск.

Схожую обеспокоенность на Западе начали уже высказывать и публично. 20 февраля на сайте известного аналитического центра Atlantic Council появилась авторская колонка Александра Мотыля, профессора политологии Ратгерского университета США. В ней эксперт назвал избрание Зеленского катастрофой.
avax
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:01

airmax78
Причём тут проникновенно?

Это факт. Причина основная такого рейтинга ЗЕ.
На ней сманипулировали конечно, преподнеся именно ЗЕ.
Но сама причина от этого никуда не делась.

Вы в обсуждение-анализ меньше личного берите.
Объективнее будет.
detroytred
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