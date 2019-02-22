Додано: Суб 23 лют, 2019 11:05

avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.

Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.

И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.