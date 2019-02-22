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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 332333334335336> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 196 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 28% 54 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 18 Порошенко Петро Олексійович 35% 69 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 196 Додано: Суб 23 лют, 2019 11:13 freeze написав: Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.



Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета!

Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов.

Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.



https://zn.ua/interview/arsen-avakov-ya ... 9877_.html Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета!Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов.Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.

Ви не те цитуєте:

— Существует предположение, что в случае победы Зеленского в Украине начнется оперативный процесс перехода к парламентаризму.



— Думаю, да. В глазах многих Зеленский — президент, которому не будут свойственны те функции, которые взял на себя Порошенко.



Я всегда выступал последовательно за устранение дуализма государственных функций. Президент не должен заниматься всем — от энергетики до дипломатии. Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен. Это же декларирует и Тимошенко.



— Она несколько иначе это декларирует.



— Да, ее модель требует дополнительного осмысления

— В 2016-м Яценюк предлагал вынести вопрос о переходе к парламентаризму на референдум, и вы его поддержали. Сейчас Тимошенко предлагает то же, но вы высказываетесь против.



— Референдум в поддержку любого конституционного изменения — вещь полезная. Но только на основании решения референдума тут же менять Конституцию нельзя. После этого надо идти в парламент и заручаться поддержкой 300 депутатов. А Тимошенко предлагает процедуру упрощенную: народ поддержал — тут же внедрили. Я считаю, с такой легкостью такую сложную задачу решать нельзя.



Кроме того, что именно имплементировать? Парламентскую модель? Концептуально — да. Но есть детали, они очень важны, их нужно еще обсуждать.

— Если Зеленский победит, значит ли это, что уже действующий парламент озаботится принятием изменений в Конституцию, сокращающих полномочия президента в пользу парламента?



— Не исключаю. Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику.



Парламентаризм — комфортнее для всех. В ближайшие пять лет, на мой взгляд, он — почти неизбежная конструкция. Если этого, не дай бог, не случится, у нас плохие перспективы для развития. Главный тормоз — даже не отсутствие структурных реформ, а дуализм власти.





Єдина перевага обрання Зеленського - прискорений перехід до парламентської республіки. Тобто, додонізація України. Але є суттєвий мінус - не буде знятий мораторій на продаж землі, який міг зламати Порошенко. Ну, і інші непопулярні реформи не буде кому пропихувать.

Ізолюють Беню і його маріонетку, а Зеленському впихнуть якийсь струмочок, щоб не заважав. Ви не те цитуєте:Єдина перевага обрання Зеленського - прискорений перехід до парламентської республіки. Тобто, додонізація України. Але є суттєвий мінус - не буде знятий мораторій на продаж землі, який міг зламати Порошенко. Ну, і інші непопулярні реформи не буде кому пропихувать.Ізолюють Беню і його маріонетку, а Зеленському впихнуть якийсь струмочок, щоб не заважав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 7319 З нами з: 01.08.15 Подякував: 895 раз. Подякували: 1077 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:16 airmax78 написав: Конченные идиоты. Конченные идиоты.

Это те, кто доуправлялся страной, находящейся в сложном .... положении, до получения такой ситуации.

(если они считают, что ЗЕ настолько критичен).



Обыватель манипулируем.

И нужно было, что-то в обществе менять, чтобы ограничить влияние такой, как Беня, манипуляции.

(Если уж считают, что он настолько критичен).



Проще: Вы не там проблему видите. Это те, кто доуправлялся страной, находящейся в сложном .... положении, до получения такой ситуации.(если они считают, что ЗЕ настолько критичен).Обыватель манипулируем.И нужно было, что-то в обществе менять, чтобы ограничить влияние такой, как Беня, манипуляции.(Если уж считают, что он настолько критичен).Проще: Вы не там проблему видите. detroytred

Повідомлень: 21136 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1238 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:18 avax написав: Нынешний кандидат, по признанию общавшихся с ним людей, плохо разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, а также в законах, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика.



кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов. Нынешний кандидат, по признанию общавшихся с ним людей, плохо разбирается в вопросах внутренней и внешней политики, а также в законах, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика.кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов.





да на хренищата ему разбираться то?

за него пузатый будет думу думать да на хренищата ему разбираться то?за него пузатый будет думу думать Андрей_В Повідомлень: 18927 З нами з: 14.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:20 Faceless написав: Та откуда нам знать кто будет Та откуда нам знать кто будет



еще с пару месяцев назад смотрел рейтинги - везде ювт была в фаворе

шо щас то произошло, шо крокодил ее подвинул? еще с пару месяцев назад смотрел рейтинги - везде ювт была в фаворешо щас то произошло, шо крокодил ее подвинул? Андрей_В Повідомлень: 18927 З нами з: 14.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:21 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: "Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я?

По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.

"Свалим Пороха и Путин сядет за стол переговоров, и войну прекратит и все вернет" - кто написал? Я?По поводу "все вернет" - это я не буду второй раз комментировать. По поводу "сядет за стол" - если он не собирается вести переговоры с сильным президентом - Порохом (к чему Порох Путина пытается принудить). То у комика, воны или кабинетного полковника в отставке он может только принять капитуляцию. Через какого-нибудь Суркова.

Почему вы так решили? Гриценко более волевой, чем Порошенко. Поэтому Порошенко побоится пойти на дебаты с ними. А ответ про переговоры с Путиным был дан тут (с 58:13): https://www.facebook.com/A.S.Grytsenko/ ... 095315291/ Почему вы так решили? Гриценко более волевой, чем Порошенко. Поэтому Порошенко побоится пойти на дебаты с ними. А ответ про переговоры с Путиным был дан тут (с 58:13):

Величайшее и единственное достижение Гриценко - 12 лет назад удержался 2.5 года на должности министра обороны стремтельно деградирующей украинской армии (ускорял ее деградацию как мог). ВСЁ, больше ничего примечательного этот человек в своей жизни не сделал. Вы действительно ждете от этой престарелой посредственности каких-то свершений? Это не просто наивно, это глупо. Величайшее и единственное достижение Гриценко - 12 лет назад удержался 2.5 года на должности министра обороны стремтельно деградирующей украинской армии (ускорял ее деградацию как мог). ВСЁ, больше ничего примечательного этот человек в своей жизни не сделал. Вы действительно ждете от этой престарелой посредственности каких-то свершений? Это не просто наивно, это глупо. Да волевой Гриценко это оксюморон.

Это тот, что весь майдан страусом прикидывался, на интервью все елозил и мямлил, чтобы только не показать свою собственную позицию в противостоянии, и не поддержать явно ни одну сторону; хоть бы как бывший минобороны сделал хотя бы какое то обращение, но видать страшно было, вдруг потом его за это прижучат. И это "волевой"?

После такого уже могу представить его как "главнокомандующего": бойцам на передовой рассказывать как закончит войну и тут же побежит перед пуйлом ламбаду танцевать. Военная профессия не делает военачальником и мужиком. Да волевой Гриценко это оксюморон.Это тот, что весь майдан страусом прикидывался, на интервью все елозил и мямлил, чтобы только не показать свою собственную позицию в противостоянии, и не поддержать явно ни одну сторону; хоть бы как бывший минобороны сделал хотя бы какое то обращение, но видать страшно было, вдруг потом его за это прижучат. И это "волевой"?После такого уже могу представить его как "главнокомандующего": бойцам на передовой рассказывать как закончит войну и тут же побежит перед пуйлом ламбаду танцевать. Военная профессия не делает военачальником и мужиком. Faceless

Модератор Повідомлень: 23680 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5478 раз. Профіль 6 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:26 Андрей_В

Похоже ЮВТ рассчитывает быть премьером при ЗЕ .

Будут вместе с Беней керувати.

Если выиграют. Арсен по ветру сразу сообразил.



Опять днепропетровские...



Получится или нет, будет видно.



Гриценко, Садового куда-то приткнут...



Песочница. detroytred

Повідомлень: 21136 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1238 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:30 Re: Політичні дискусії freeze написав: airmax78 написав: Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции. Потому что как только Зеленский или Юля станет президентом, они начнут обсуждать с Кремлем условия капитуляции.



Такого нет у них в программах.

Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом. Такого нет у них в программах.Кроме того любой Президент может обсуждать, что угодно, но международный договор должен быть ратифицирован парламентом. В программах может и нет, но достаточно их послушать.

Тимошенко, которая выступала категорически против оказания хоть какого то сопротивления ещё при захвате Крыма? Бывает, одной фразы достаточно, чтобы окончательно поставить на человеке крест. Она её сказала, это её "мы должны быть голубем мира" это диагноз, что президентом (а значит, и главнокомандующим, между прочим) ей быть категорически нельзя.

С Зеленским выходит аналогичная ситуация. Вовсе не потому, что он шоумен, комик и пр. В программах может и нет, но достаточно их послушать.Тимошенко, которая выступала категорически против оказания хоть какого то сопротивления ещё при захвате Крыма? Бывает, одной фразы достаточно, чтобы окончательно поставить на человеке крест. Она её сказала, это её "мы должны быть голубем мира" это диагноз, что президентом (а значит, и главнокомандующим, между прочим) ей быть категорически нельзя.С Зеленским выходит аналогичная ситуация. Вовсе не потому, что он шоумен, комик и пр. Faceless

Модератор Повідомлень: 23680 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5478 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:31 Кармелюк написав: Alex2006 написав: Faceless написав: Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?

Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.

Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)? Вопрос надо ставить иначе. Что он способен сделать их того, что способен сделать ПАП?Предлагать может и дядя вася лежа в канаве после фуршета с тройным одеколоном.Что способен выполнить Гриценко, не имея ни представления в парламенте, ни реального политического опыта (просиживать штаны как министр это несколько иное), не имея таких дипломатических навыков (это очевидно)?

Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться. Тут напрашивается логичный вопрос, а что ж такого способен сделать ПАП? У Гриценка уже через полгода будет огромная поддержка в парламенте и он сможет сделать абсолютно все. Про политический опыт и дипломатические навыки - этого есть более, чем достаточно. Кроме того, есть команда, это не один в поле воин. Он способен реально разрушить коррупцию в стране и наказать серьезных коррупционеров. Не 0 посадок через 5 лет, а куча посадок в первый же год. Тут кто-то говорил, что коррупцию нельзя быстро искоренить, я с этим не согласен, что доказывает пример Грузии, Румынии и Гватемалы. Было бы желание - и все сразу появиться.





Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)? Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)?





Вы не ответили на вопросы ранее:

Alex2006 написав: Кармелюк написав: Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.

P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль... Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...

Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?

Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?

Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.

Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим? Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?



И еще один вопрос был, Вы будете смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами, или и дальше будете закрывать глаза и уверять, что все хорошо?



Теперь относительно Вашего вопроса, можно так же рвать на себе волосы, если Украину захватят инопланетяне, и что? Варианта лучше, чем Гриценко, сейчас точно нет. Только он или Зеленский - подходящий вариант, чтобы вернуть доверие к власти в стране. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Ну про "развалил оборонку" ожидаемо, хотя на самом деле подготовка военных только улучшилась при нем Еще не хватало "первый непроходной" для полноты картины. Вы не ответили на вопросы ранее:И еще один вопрос был, Вы будете смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами, или и дальше будете закрывать глаза и уверять, что все хорошо?Теперь относительно Вашего вопроса, можно так же рвать на себе волосы, если Украину захватят инопланетяне, и что? Варианта лучше, чем Гриценко, сейчас точно нет. Только он или Зеленский - подходящий вариант, чтобы вернуть доверие к власти в стране. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Ну про "развалил оборонку" ожидаемо, хотя на самом деле подготовка военных только улучшилась при немЕще не хватало "первый непроходной" для полноты картины. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 102 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:32 Faceless

Рынок. Контракт. Армия.

Большинству бойцов по боку...

Пламенные речи и вдохновители)) detroytred

Повідомлень: 21136 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1238 раз. Подякували: 2862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:34 Alex2006 написав: Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми.



сами себя садить будут?)) сами себя садить будут?)) Андрей_В Повідомлень: 18927 З нами з: 14.10.08 Подякував: 0 раз. Подякували: 458 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 332333334335336> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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