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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:34
detroytred написав:Андрей_В
Похоже ЮВТ рассчитывает быть премьером при ЗЕ .
Будут вместе с Беней керувати.
Если выиграют. Арсен по ветру сразу сообразил.
Опять днепропетровские...
Получится или нет, будет видно.
Ниче Арсен не сообразил, весной 2018 года он ездил в США по приглашению и там проговорили будущие выборы и его судьбу в них и после.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:37
airmax78 написав:avax
Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.
Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.
И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.
Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.
Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.
Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:46
Андрей_В написав: Alex2006 написав:
Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми.
сами себя садить будут?))
Нет, представители новой системы будут сажать старых коррупционеров. Вспомните "бриллиантовых прокуроров", и так будет массово. Но суды уже не будут их покрывать.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:52
airmax78 написав:avax
Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.
Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.
И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.
При чем абсурд ситуации в том, что эти конченные идиоты не в чью-то машину сажают этого пацана, а в свою собственную. Пацан этот, видите ли, очень убедительно сыграл водителя автобуса в школьном спектакле: реалистично гудел и вращал обруч сидя на стуле. При этом сидят эти идиоты в этой машине непристегнутые, многие - вообще стоят. И прямо на выезде из двора их поджидает сумасшедший сосед на бульдозере. Да, раздолбанном и тихоходном, но если не суметь от него уехать - раздавит нах. А пацан этот, которого они за руль собрались посадить, уезжать не собирается, Он собирается с сумасшедшим соседом договориваться, пока они в машине под ножом бульдозера стоять будут.
Достаточно красочная метафора? Хоть кого-то заставит задуматься?
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 23 лют, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:53
Андрей_В написав: Faceless написав:
Та откуда нам знать кто будет
еще с пару месяцев назад смотрел рейтинги - везде ювт была в фаворе
шо щас то произошло, шо крокодил ее подвинул?
Во-первых, это всего лишь рейтинги.
Ну и трудно не согласиться, подход к пересичному у Зеленского намного лучше, ем у конкурентов. Политреклама что Порошенко, что Тимошенко, что Бойко вызывают стойкое и резкое отвращение. Последних двух особенно. Как будто всех адекватных политтехнологов разобрали, и им не досталось никого с образованием
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:55
Alex2006 написав: airmax78 написав:avax
Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.
Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.
И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.
Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.
Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.
Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего.
Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:05
Faceless написав:
Военная профессия не делает военачальником и мужиком.
Раз уж тут речь зашла о "мужиках", Порошенко будет мужиком и выйдет на дебаты с Гриценком или Тимошенко? Или будет трястись в сторонке, как Янукович?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:18
airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав:avax
Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.
Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.
И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.
Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.
Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.
Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего.
Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.
Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:23
airmax78 написав:
Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.
... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!"
- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:25
BIGor написав: airmax78 написав:
Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.
Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?
Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.
Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?
Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит?
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