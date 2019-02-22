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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 333334335336> За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 196 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 28% 54 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 18 Порошенко Петро Олексійович 35% 69 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 196 Додано: Суб 23 лют, 2019 11:34 detroytred написав: Андрей_В

Похоже ЮВТ рассчитывает быть премьером при ЗЕ .

Будут вместе с Беней керувати.

Если выиграют. Арсен по ветру сразу сообразил.



Опять днепропетровские...



Получится или нет, будет видно. Похоже ЮВТ рассчитывает быть премьером при ЗЕ .Будут вместе с Беней керувати.Если выиграют. Арсен по ветру сразу сообразил.Опять днепропетровские...Получится или нет, будет видно.

Ниче Арсен не сообразил, весной 2018 года он ездил в США по приглашению и там проговорили будущие выборы и его судьбу в них и после. Ниче Арсен не сообразил, весной 2018 года он ездил в США по приглашению и там проговорили будущие выборы и его судьбу в них и после. ДС мне друг, но истина дороже

порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk ребе Нок

Повідомлень: 1667 З нами з: 02.03.15 Подякував: 313 раз. Подякували: 379 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:37 airmax78 написав: avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.

Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.

И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты. Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.

Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.

Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.

Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего. Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 102 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:46 Андрей_В написав: Alex2006 написав: Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми.



сами себя садить будут?)) сами себя садить будут?))

Нет, представители новой системы будут сажать старых коррупционеров. Вспомните "бриллиантовых прокуроров", и так будет массово. Но суды уже не будут их покрывать. Нет, представители новой системы будут сажать старых коррупционеров. Вспомните "бриллиантовых прокуроров", и так будет массово. Но суды уже не будут их покрывать. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 102 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:52 airmax78 написав: avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.

Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.

И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты. Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.

При чем абсурд ситуации в том, что эти конченные идиоты не в чью-то машину сажают этого пацана, а в свою собственную. Пацан этот, видите ли, очень убедительно сыграл водителя автобуса в школьном спектакле: реалистично гудел и вращал обруч сидя на стуле. При этом сидят эти идиоты в этой машине непристегнутые, многие - вообще стоят. И прямо на выезде из двора их поджидает сумасшедший сосед на бульдозере. Да, раздолбанном и тихоходном, но если не суметь от него уехать - раздавит нах. А пацан этот, которого они за руль собрались посадить, уезжать не собирается, Он собирается с сумасшедшим соседом договориваться, пока они в машине под ножом бульдозера стоять будут.



Достаточно красочная метафора? Хоть кого-то заставит задуматься? При чем абсурд ситуации в том, что эти конченные идиоты не в чью-то машину сажают этого пацана, а в свою собственную. Пацан этот, видите ли, очень убедительно сыграл водителя автобуса в школьном спектакле: реалистично гудел и вращал обруч сидя на стуле. При этом сидят эти идиоты в этой машине непристегнутые, многие - вообще стоят. И прямо на выезде из двора их поджидает сумасшедший сосед на бульдозере. Да, раздолбанном и тихоходном, но если не суметь от него уехать - раздавит нах. А пацан этот, которого они за руль собрались посадить, уезжать не собирается, Он собирается с сумасшедшим соседом договориваться, пока они в машине под ножом бульдозера стоять будут.Достаточно красочная метафора? Хоть кого-то заставит задуматься? Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 лют, 2019 11:53, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 28284 З нами з: 25.10.12 Подякував: 728 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:53 Re: Політичні дискусії Андрей_В написав: Faceless написав: Та откуда нам знать кто будет Та откуда нам знать кто будет



еще с пару месяцев назад смотрел рейтинги - везде ювт была в фаворе

шо щас то произошло, шо крокодил ее подвинул? еще с пару месяцев назад смотрел рейтинги - везде ювт была в фаворешо щас то произошло, шо крокодил ее подвинул?



Во-первых, это всего лишь рейтинги.

Ну и трудно не согласиться, подход к пересичному у Зеленского намного лучше, ем у конкурентов. Политреклама что Порошенко, что Тимошенко, что Бойко вызывают стойкое и резкое отвращение. Последних двух особенно. Как будто всех адекватных политтехнологов разобрали, и им не досталось никого с образованием Во-первых, это всего лишь рейтинги.Ну и трудно не согласиться, подход к пересичному у Зеленского намного лучше, ем у конкурентов. Политреклама что Порошенко, что Тимошенко, что Бойко вызывают стойкое и резкое отвращение. Последних двух особенно. Как будто всех адекватных политтехнологов разобрали, и им не досталось никого с образованием Faceless

Модератор Повідомлень: 23680 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1106 раз. Подякували: 5478 раз. Профіль 6 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 11:55 Alex2006 написав: airmax78 написав: avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.

Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.

И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты. Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.

Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.

Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.

Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего. Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего.

Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. airmax78 Повідомлень: 28284 З нами з: 25.10.12 Подякував: 728 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:05 Faceless написав: Военная профессия не делает военачальником и мужиком. Военная профессия не делает военачальником и мужиком.

Раз уж тут речь зашла о "мужиках", Порошенко будет мужиком и выйдет на дебаты с Гриценком или Тимошенко? Или будет трястись в сторонке, как Янукович? Раз уж тут речь зашла о "мужиках", Порошенко будет мужиком и выйдет на дебаты с Гриценком или Тимошенко? Или будет трястись в сторонке, как Янукович? Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 102 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:18 airmax78 написав: Alex2006 написав: airmax78 написав: avax Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.

Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.

И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты. Даже те, кто подвержен сиюминутным эмоциям типа "Да пошли вы все! Проголосую за Зеленского!", но способен хоть чуть-чуть думать головой, поймет, что это чистая авнтюра Коломойского, в которую он втягивает всю страну.Нельзя просто так сесть за руль автомобиля и поехать, не зная ни правил дорожного движения, ни как вести автомобиль. Тем более сразу выехать на оживленные 8 полосные улицы с эстакадами. Даже если вокруг тебя будет сидеть 25 инструкторов - угандошишь машину, себя и пассажиров с вероятностью 99%.И это все понимают. А вот страной, находящейся в очень непростом экономическом и геополитическом положении, оказывается может управлять любой пацан с улицы. Конченные идиоты.

Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.

Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.

Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего. Это заблуждение. У президента есть штат советников по разным вопросам, главный пункт - за ним последнее слово. И когда последнее слово за Порошенком, который хочет сохранить коррупцию - исход в политике один (Западным партнерам пытаются вешать лапшу на уши, якобы мы активно будем бороться с коррупцией, а самому давать команды своей партии сливать анти-коррупционные законы или протаскивать туда правки-лазейки). А когда последнее слово за тем, кто хочет улучшить жизнь людей - все будет по-другому.Повторяю, президент не один, у него куча советников по всем вопросам, последнее слово - за ним.Я не буду голосовать за Зеленского в первом туре, но уже похвальна его реакция на разные ситуации, будь то кипрский оффшор или ситуация с журналистом. Главное - у него есть реакция, а Порошенко просто бы отмалчивался, чтобы не портить свою репутацию еще больше, да и сказать-то ему нечего.

Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес? Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес? BIGor

Повідомлень: 2825 З нами з: 19.09.10 Подякував: 444 раз. Подякували: 564 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:23 Re: Політичні дискусії airmax78 написав: Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!"



- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду!

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!"- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5836 З нами з: 19.10.15 Подякував: 372 раз. Подякували: 373 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:25 BIGor написав: airmax78 написав: Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес? Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.

Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?

Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит? Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит? airmax78 Повідомлень: 28284 З нами з: 25.10.12 Подякував: 728 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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