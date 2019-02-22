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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 333334335336

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 196
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
21
Зеленський Володимир Олександрович
28%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
69
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 196
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:26

  Alex2006 написав:

Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)?



Вы не ответили на вопросы ранее:
  Alex2006 написав:
  Кармелюк написав:Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.
P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...

Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?
Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?
Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.
Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?


И еще один вопрос был, Вы будете смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами, или и дальше будете закрывать глаза и уверять, что все хорошо?

Теперь относительно Вашего вопроса, можно так же рвать на себе волосы, если Украину захватят инопланетяне, и что? Варианта лучше, чем Гриценко, сейчас точно нет. Только он или Зеленский - подходящий вариант, чтобы вернуть доверие к власти в стране. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Ну про "развалил оборонку" ожидаемо, хотя на самом деле подготовка военных только улучшилась при нем :) Еще не хватало "первый непроходной" для полноты картины.[/quote]







Цікавий Ви чоловік!
І де це я стверджував "что все хорошо"?
Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".
І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...
На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...
А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:27

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!" :)

- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду! :lol:

Ты просто ходячая антиреклама Зеленского.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:32

  BIGor написав:Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Возможно, он это получил не совсем честным путем, и если к власти придут те, кто реально начнет сажать коррупционеров - у него могут возникнуть проблемы... Иначе я не понимаю, почему люди так хотят помочь укрепить тотальную коррупцию в стране. Единственный вариант - они получают от нее выгоду или их тогда могут посадить.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:33

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.
Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?
Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит?

Ну Вы и провидец! А то что сейчас Порошенко и БПП пустили под откос страну - это оказывается ничего. Пусть дальше грабят и воруют? Ни один депутат, прокурор, судья, сбу-шник не посажен. Вот и весь результат работы Порошенка. Очевидно народ не будет за него голосовать.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:37

  Кармелюк написав:Цікавий Ви чоловік!
І де це я стверджував "что все хорошо"?
Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".
І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...
На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...
А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую?

Здесь тоже "маніпулятивне ведення їхніх так званих шоу"?


Ответ на Ваш вопрос - нет. Хоть нарисованный вами сценарий и очень маловероятен, но это точно будет в разы лучше, чем сейчас при Порошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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