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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 333334335336 За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували): Політичні дискусії 5.1 5 196 Бойко Юрій Анатолійович 1% 2 Гриценко Анатолій Степанович 11% 21 Зеленський Володимир Олександрович 28% 54 Ляшко Олег Валерійович 1% 1 Мураєв Євгеній Володимирович 9% 18 Порошенко Петро Олексійович 35% 69 Садовий Андрій Іванович 1% 1 Тимошенко Юлія Володимирівна 4% 8 Шевченко Олександр Леонідович 1% 1 Інший кандидат 11% 21 Всього голосів : 196 Додано: Суб 23 лют, 2019 12:26 Alex2006 написав:



Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)? Просте як двері питання: Ви будете рвати волосся на своїй голові, якщо Ваш кумир Гриценко, ставши президентом, не матиме ніякої підтримки у парламенті, не зможе зробити абсолютно все, нікого не посадить за рік, не зруйнує корупцію, а на додаток ще й завалить зовнішню політику та підірве обороноздатність країни (до речі, останнє йому вже непогано вдавалось під прикриттям нібито для переходу на натівські стандарти, а на додаток ще попутно розбазаривши за безцінь "трохи" армійського майна, причому зовсім безкорисливо з його слів)?





Вы не ответили на вопросы ранее:

Alex2006 написав: Кармелюк написав: Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.

P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль... Поки йде війна - вона буде на першому плані! І більше 5% бюджету йде саме на неї. А боротьба з корупцією теж вимагає грошей і не малих.P.s. І да, я проти корупції. Але в Україні ні в кого не має чарівної палички, щоб її швиденько подолати... Це треба в кінці кінців зрозуміти ... От така реальність... На жаль...

Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?

Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?

Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.

Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим? Все равно не вижу связи, как война связана с посадкой коррупционеров? Военной защитой занимаются одни люди, правосудие в стране - дело совершенно других людей, которых для этого назначили и платят им деньги из нашего бюджета. Каким боком Луценко или судьи связаны с войной? Чем война мешает им выполнять свои прямые обязанности?Каких денег требует "война с коррупцией"? У нас огромный штат прокуроров и судей, НАБУ провело множество удачных расследований, но прокуратура дальше сливает дела в судах. Каким образов это связано с войной?Если победит Гриценко, увидите как "ні в кого не має чарівної палички". Возможно, увидите и если победит Зеленский.Еще раз, за 5 лет не посажен ни один серьезный коррупционер, Вас устраивает такой прогресс? Вы готовы и дальше мириться со всем этим?



И еще один вопрос был, Вы будете смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами, или и дальше будете закрывать глаза и уверять, что все хорошо?



Теперь относительно Вашего вопроса, можно так же рвать на себе волосы, если Украину захватят инопланетяне, и что? Варианта лучше, чем Гриценко, сейчас точно нет. Только он или Зеленский - подходящий вариант, чтобы вернуть доверие к власти в стране. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Ну про "развалил оборонку" ожидаемо, хотя на самом деле подготовка военных только улучшилась при нем Еще не хватало "первый непроходной" для полноты картины.[/quote]















Цікавий Ви чоловік!

І де це я стверджував "что все хорошо"?

Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".

І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...

На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...

А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую? Вы не ответили на вопросы ранее:И еще один вопрос был, Вы будете смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами, или и дальше будете закрывать глаза и уверять, что все хорошо?Теперь относительно Вашего вопроса, можно так же рвать на себе волосы, если Украину захватят инопланетяне, и что? Варианта лучше, чем Гриценко, сейчас точно нет. Только он или Зеленский - подходящий вариант, чтобы вернуть доверие к власти в стране. Будет и поддержка в парламенте, будут и посадки при руководстве ГПУ нормальными людьми. Ну про "развалил оборонку" ожидаемо, хотя на самом деле подготовка военных только улучшилась при немЕще не хватало "первый непроходной" для полноты картины.[/quote]Цікавий Ви чоловік!І де це я стверджував "что все хорошо"?Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую? Кармелюк 1

Повідомлень: 401 З нами з: 26.08.12 Подякував: 152 раз. Подякували: 228 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:27 Долярчик написав: airmax78 написав: Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!"



- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду!

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!"- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду!

Ты просто ходячая антиреклама Зеленского. Ты просто ходячая антиреклама Зеленского. airmax78 Повідомлень: 28284 З нами з: 25.10.12 Подякував: 728 раз. Подякували: 3208 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:32 BIGor написав: Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес? Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Возможно, он это получил не совсем честным путем, и если к власти придут те, кто реально начнет сажать коррупционеров - у него могут возникнуть проблемы... Иначе я не понимаю, почему люди так хотят помочь укрепить тотальную коррупцию в стране. Единственный вариант - они получают от нее выгоду или их тогда могут посадить. Возможно, он это получил не совсем честным путем, и если к власти придут те, кто реально начнет сажать коррупционеров - у него могут возникнуть проблемы... Иначе я не понимаю, почему люди так хотят помочь укрепить тотальную коррупцию в стране. Единственный вариант - они получают от нее выгоду или их тогда могут посадить. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 101 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:33 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину. Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес? Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.

Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?

Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит? Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит?

Ну Вы и провидец! А то что сейчас Порошенко и БПП пустили под откос страну - это оказывается ничего. Пусть дальше грабят и воруют? Ни один депутат, прокурор, судья, сбу-шник не посажен. Вот и весь результат работы Порошенка. Очевидно народ не будет за него голосовать. Ну Вы и провидец! А то что сейчас Порошенко и БПП пустили под откос страну - это оказывается ничего. Пусть дальше грабят и воруют? Ни один депутат, прокурор, судья, сбу-шник не посажен. Вот и весь результат работы Порошенка. Очевидно народ не будет за него голосовать. BIGor

Повідомлень: 2825 З нами з: 19.09.10 Подякував: 444 раз. Подякували: 563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 23 лют, 2019 12:37 Кармелюк написав: Цікавий Ви чоловік!

І де це я стверджував "что все хорошо"?

Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".

І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...

На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...

А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую? Цікавий Ви чоловік!І де це я стверджував "что все хорошо"?Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую?

Здесь тоже "маніпулятивне ведення їхніх так званих шоу"?





Ответ на Ваш вопрос - нет. Хоть нарисованный вами сценарий и очень маловероятен, но это точно будет в разы лучше, чем сейчас при Порошенко. Здесь тоже "маніпулятивне ведення їхніх так званих шоу"?Ответ на Ваш вопрос - нет. Хоть нарисованный вами сценарий и очень маловероятен, но это точно будет в разы лучше, чем сейчас при Порошенко. Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.

Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию. Alex2006 Повідомлень: 3506 З нами з: 13.06.15 Подякував: 101 раз. Подякували: 485 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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