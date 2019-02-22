RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 334335336337>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 197
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
22
Зеленський Володимир Олександрович
27%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
69
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:27

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

... "чумуйдан/вокзал/Ґейропа!" :)

- а ми тут будемо допомагати нашому Зе Робін Гуду! :lol:

Ты просто ходячая антиреклама Зеленского.
airmax78
 
Повідомлень: 28287
З нами з: 25.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:33

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Короче, я понял, с такими йопнутыми пассажирами, лучше пересаживаться в другую машину.

Ейр, не понимаю твоих страданий, у тебя есть все, квартира, машина, хорошая работа (вряд ли ты сидишь на потоках). Чего ты так испереживался? Какой твой интерес?

Страшно иметь дело с людьми, которым нечего терять. О том, что тебя беспокоит - у них даже мысли не возникает.
Ну вот нафиг мне квартира, машина, хорошая работа в стране, которую вы собираетесь пустить под откос?
Напоминаю: Коломойский имеет гражданство Израиля и Кипра (потому он сейчас и отсиживается в Израиле - Израиль своих граждан не выдает). У Зеленского основной бизнес - в России. При этом он нематериален. Он сел в самолет и давай досвидания. А мы все останемся здесь, разгребать последствия. Почему до вас это не доходит?

Ну Вы и провидец! А то что сейчас Порошенко и БПП пустили под откос страну - это оказывается ничего. Пусть дальше грабят и воруют? Ни один депутат, прокурор, судья, сбу-шник не посажен. Вот и весь результат работы Порошенка. Очевидно народ не будет за него голосовать.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 19.09.10
Подякував: 444 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:37

  Кармелюк написав:Цікавий Ви чоловік!
І де це я стверджував "что все хорошо"?
Я буду "смотреть материал, который будет опубликован в понедельник журналистами".
І не тільки його. Я багато чого дивлюсь, навіть такі антиукраїнські канали як "Інтер", 112 канал, "Наш", "NewsONE" і помийки поменше, хоч, вибачаюсь, ригати хочеться від почутого там і від маніпулятивного ведення їхніх так званих шоу, манімулятивних опитувань, їхніх гостей і т.п.(про себе називаю їх "шоу для ватних дебілів"). Але дивлюсь, бо треба знати, що роблять вороги держави...
На Ваше питання не відповів, бо воно вимагає надто багато часу...
А моє питання просте як двері, на яке можна відповісти одним словом - або "так", або "ні". Ну то як, відповідь, просту як двері, я почую?

Здесь тоже "маніпулятивне ведення їхніх так званих шоу"?


Ответ на Ваш вопрос - нет. Хоть нарисованный вами сценарий и очень маловероятен, но это точно будет в разы лучше, чем сейчас при Порошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 13.06.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:45

BIGor Вы всерьез думаете, что Зеленский начнет с того, что будет сажать сбушников, прокуроров, судей, таможенников, депутатов, получающих конверты за голосование, и т.д. и т.п. Вы серьезно? Сажалка у него развяжется на первом же сбушнике или прокуроре.
При этом именно при Порошенко создана система, которая рано или поздно искоренит коррупцию в этих органах. И Порошенко способен запустить эту систему на полную мощность. Никто другой. Потому что чтобы сделать такое, надо обладать реальным политическим весом и финансовой независимостью, это помимо опыта и знаний в сфере госупрпвления. Ничего этого нет у Зеленского. От слова вообще. Его либо сразу сделют зиц-председателем, и тогда ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО ЗА КОГО ВЫ ГОЛОСУЕТЕ. Или все встанет и функции президента будут парализованы. Он же них не знает о госуправлении. Вообще ни че го. Он путается даже в элементарных вещах: как устроена вертикаль власти, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет. Ну, пля, ну нельзя так поступать со своей страной. Нельзя так делать даже со страной врага - потому что захлебнешься от потока беженцев, но со своей так поступать...
airmax78
 
Повідомлень: 28287
З нами з: 25.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:03

  airmax78 написав:При этом именно при Порошенко создана система, которая рано или поздно искоренит коррупцию в этих органах.

При Порошенко за 5 лет - 0 результата. "Система" - это вы про НАБУ и анти-кор суд, который приняли благодаря ультиматумам МВФ "или принимаете такие законы, или денег не дадим"? Порошенко там только ставил палки в колеса, а не помогал. Его бы воля - он бы никогда эти органы не создавал, а то вдруг еще начнут реально кого-то сажать, неудобно станет перед теми, с кем уже все порешал. Только благодаря давлению Запада мы это получили.

  airmax78 написав:И Порошенко способен запустить эту систему на полную мощность. Никто другой. Потому что чтобы сделать такое, надо обладать реальным политическим весом и финансовой независимостью, это помимо опыта и знаний в сфере госупрпвления.

И при Гриценко все будет отлично работать и при Зеленском, и даже при Тимошенко. Те органы неподконтрольны президенту, им пофиг какой президент, если он не будет мешать. А Порошенко как раз будет всячески мешать, чтобы покрывать коррупционеров.

  airmax78 написав:Он же них не знает о госуправлении. Вообще ни че го. Он путается даже в элементарных вещах: как устроена вертикаль власти, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет. Ну, пля, ну нельзя так поступать со своей страной. Нельзя так делать даже со страной врага - потому что захлебнешься от потока беженцев, но со своей так поступать... ПЦ какой-то у людей в голове.

Повторяю, президент - не единолично все должен решать. У него есть куча советников, последнее слово за ним. Все реально демократические силы будут устраивать дебаты на важные государственные темы, президент учитывая мнение общества, будет уже поступать согласно их воле. Президент - представитель народа, а не наоборот. И когда везде промывают мозги рекламой типа "Зеленский - маска коломойского!" - это лишь убеждает меня, что это всего-то попытка занизить его рейтинг, как и вбросы про мусор Садового, "развалил оборонку" Гриценка и прочее. Кто бы тратил деньги на анти-рекламу вместо рекламы? Вот то-то же, просто попытка занизить рейтинг конкурента-лидера. Перепугался кто-то не на шутку :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3507
З нами з: 13.06.15
Подякував: 103 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:19

Alex2006 Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?
airmax78
 
Повідомлень: 28287
З нами з: 25.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:25

Re: Політичні дискусії

Вот уровень вашего Зеленского: https://youtu.be/KwXAujcrRLQ
Вот как он себя ведет, когда даже не запахло жареным , а только повеяло дымком.
Трусливое существо, у которого очко сжимается от одного упоминания о больших и злых дядях. И вот это чмо вы продвигаете на должность Верховного главнокомандующего воюющей страны... Вот этот слизняк поборет в Украине коррупцию в высших эшелонах власти? Ну что я могу сказать? Только повторить за Лавровым.
airmax78
 
Повідомлень: 28287
З нами з: 25.10.12
Подякував: 728 раз.
Подякували: 3208 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:32

  Faceless написав:Тимошенко, которая выступала категорически против оказания хоть какого то сопротивления ещё при захвате Крыма? Бывает, одной фразы достаточно, чтобы окончательно поставить на человеке крест.


Специально погуглил, что говорил Порошенко ровно в те самые дни, когда состоялось это заседание СНБО, ничего не нашел, ни армия в атаку, ни про организацию вооруженного сопротивления.
Это просто для сведения, а не для осуждения Тимошенко или Порошенко, легко быть смелыми пять лет спустя, а я отлично помню те дни, положить пару тысяч человек ума много не надо, в СНБО люди тогда собрались все грамотные и не дураки.
freeze
4
 
Повідомлень: 9799
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2857 раз.
Подякували: 4021 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:41

Re: Політичні дискусії

  airmax78 написав:Порошенко
Никто другой.

  airmax78 написав:Трусливое существо, у которого очко сжимается от одного упоминания о больших и злых дядях. И вот это чмо вы продвигаете на должность Верховного главнокомандующего воюющей страны... Вот этот слизняк поборет в Украине коррупцию в высших эшелонах власти?

:lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5838
З нами з: 19.10.15
Подякував: 372 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:43

Re: Політичні дискусії

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5838
З нами з: 19.10.15
Подякував: 372 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 334335336337>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (68031)
23.02.2019 14:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.