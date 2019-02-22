Ты просто ходячая антиреклама Зеленского.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:27
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:33
Ну Вы и провидец! А то что сейчас Порошенко и БПП пустили под откос страну - это оказывается ничего. Пусть дальше грабят и воруют? Ни один депутат, прокурор, судья, сбу-шник не посажен. Вот и весь результат работы Порошенка. Очевидно народ не будет за него голосовать.
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:37
Здесь тоже "маніпулятивне ведення їхніх так званих шоу"?
Ответ на Ваш вопрос - нет. Хоть нарисованный вами сценарий и очень маловероятен, но это точно будет в разы лучше, чем сейчас при Порошенко.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:45
BIGor Вы всерьез думаете, что Зеленский начнет с того, что будет сажать сбушников, прокуроров, судей, таможенников, депутатов, получающих конверты за голосование, и т.д. и т.п. Вы серьезно? Сажалка у него развяжется на первом же сбушнике или прокуроре.
При этом именно при Порошенко создана система, которая рано или поздно искоренит коррупцию в этих органах. И Порошенко способен запустить эту систему на полную мощность. Никто другой. Потому что чтобы сделать такое, надо обладать реальным политическим весом и финансовой независимостью, это помимо опыта и знаний в сфере госупрпвления. Ничего этого нет у Зеленского. От слова вообще. Его либо сразу сделют зиц-председателем, и тогда ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО ЗА КОГО ВЫ ГОЛОСУЕТЕ. Или все встанет и функции президента будут парализованы. Он же них не знает о госуправлении. Вообще ни че го. Он путается даже в элементарных вещах: как устроена вертикаль власти, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет. Ну, пля, ну нельзя так поступать со своей страной. Нельзя так делать даже со страной врага - потому что захлебнешься от потока беженцев, но со своей так поступать...
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:03
При Порошенко за 5 лет - 0 результата. "Система" - это вы про НАБУ и анти-кор суд, который приняли благодаря ультиматумам МВФ "или принимаете такие законы, или денег не дадим"? Порошенко там только ставил палки в колеса, а не помогал. Его бы воля - он бы никогда эти органы не создавал, а то вдруг еще начнут реально кого-то сажать, неудобно станет перед теми, с кем уже все порешал. Только благодаря давлению Запада мы это получили.
И при Гриценко все будет отлично работать и при Зеленском, и даже при Тимошенко. Те органы неподконтрольны президенту, им пофиг какой президент, если он не будет мешать. А Порошенко как раз будет всячески мешать, чтобы покрывать коррупционеров.
Повторяю, президент - не единолично все должен решать. У него есть куча советников, последнее слово за ним. Все реально демократические силы будут устраивать дебаты на важные государственные темы, президент учитывая мнение общества, будет уже поступать согласно их воле. Президент - представитель народа, а не наоборот. И когда везде промывают мозги рекламой типа "Зеленский - маска коломойского!" - это лишь убеждает меня, что это всего-то попытка занизить его рейтинг, как и вбросы про мусор Садового, "развалил оборонку" Гриценка и прочее. Кто бы тратил деньги на анти-рекламу вместо рекламы? Вот то-то же, просто попытка занизить рейтинг конкурента-лидера. Перепугался кто-то не на шутку
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:19
Alex2006 Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:25
Re: Політичні дискусії
Вот уровень вашего Зеленского:
Вот как он себя ведет, когда даже не запахло жареным , а только повеяло дымком.
Трусливое существо, у которого очко сжимается от одного упоминания о больших и злых дядях. И вот это чмо вы продвигаете на должность Верховного главнокомандующего воюющей страны... Вот этот слизняк поборет в Украине коррупцию в высших эшелонах власти? Ну что я могу сказать? Только повторить за Лавровым.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:32
Специально погуглил, что говорил Порошенко ровно в те самые дни, когда состоялось это заседание СНБО, ничего не нашел, ни армия в атаку, ни про организацию вооруженного сопротивления.
Это просто для сведения, а не для осуждения Тимошенко или Порошенко, легко быть смелыми пять лет спустя, а я отлично помню те дни, положить пару тысяч человек ума много не надо, в СНБО люди тогда собрались все грамотные и не дураки.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:41
Re: Політичні дискусії
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:43
Re: Політичні дискусії
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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