Додано: Суб 23 лют, 2019 13:03

airmax78 написав: При этом именно при Порошенко создана система, которая рано или поздно искоренит коррупцию в этих органах.

При этом именно при Порошенко создана система, которая рано или поздно искоренит коррупцию в этих органах.

airmax78 написав: И Порошенко способен запустить эту систему на полную мощность. Никто другой. Потому что чтобы сделать такое, надо обладать реальным политическим весом и финансовой независимостью, это помимо опыта и знаний в сфере госупрпвления.

И Порошенко способен запустить эту систему на полную мощность. Никто другой. Потому что чтобы сделать такое, надо обладать реальным политическим весом и финансовой независимостью, это помимо опыта и знаний в сфере госупрпвления.

airmax78 написав: Он же них не знает о госуправлении. Вообще ни че го. Он путается даже в элементарных вещах: как устроена вертикаль власти, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет. Ну, пля, ну нельзя так поступать со своей страной. Нельзя так делать даже со страной врага - потому что захлебнешься от потока беженцев, но со своей так поступать... ПЦ какой-то у людей в голове. Он же них не знает о госуправлении. Вообще ни че го. Он путается даже в элементарных вещах: как устроена вертикаль власти, кто кому подчиняется, кто какие функции выполняет. Ну, пля, ну нельзя так поступать со своей страной. Нельзя так делать даже со страной врага - потому что захлебнешься от потока беженцев, но со своей так поступать... ПЦ какой-то у людей в голове.

При Порошенко за 5 лет - 0 результата. "Система" - это вы про НАБУ и анти-кор суд, который приняли благодаря ультиматумам МВФ "или принимаете такие законы, или денег не дадим"? Порошенко там только ставил палки в колеса, а не помогал. Его бы воля - он бы никогда эти органы не создавал, а то вдруг еще начнут реально кого-то сажать, неудобно станет перед теми, с кем уже все порешал. Только благодаря давлению Запада мы это получили.И при Гриценко все будет отлично работать и при Зеленском, и даже при Тимошенко. Те органы неподконтрольны президенту, им пофиг какой президент, если он не будет мешать. А Порошенко как раз будет всячески мешать, чтобы покрывать коррупционеров.Повторяю, президент - не единолично все должен решать. У него есть куча советников, последнее слово за ним. Все реально демократические силы будут устраивать дебаты на важные государственные темы, президент учитывая мнение общества, будет уже поступать согласно их воле. Президент - представитель народа, а не наоборот. И когда везде промывают мозги рекламой типа "Зеленский - маска коломойского!" - это лишь убеждает меня, что это всего-то попытка занизить его рейтинг, как и вбросы про мусор Садового, "развалил оборонку" Гриценка и прочее. Кто бы тратил деньги на анти-рекламу вместо рекламы? Вот то-то же, просто попытка занизить рейтинг конкурента-лидера. Перепугался кто-то не на шутку