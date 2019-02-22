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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 334335336337

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 197
Бойко Юрій Анатолійович
1%
2
Гриценко Анатолій Степанович
11%
22
Зеленський Володимир Олександрович
27%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
69
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
21
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:54

  airmax78 написав:Alex2006 Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?

Все нормально он нарешает, вы за него не переживайте :) Он хотя бы будет иметь уважение среди Западных партнеров. Порошенка на Западе уже никто не уважает, все поняли, что он только рассказывает о борьбе с коррупцией, а на самом деле ее возглавил.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:00

airmax78
Вы как-то не заметили мой вопрос к вам - Політичні дискусії
Если не сложно, ответьте, описка или нет.
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  #<1 ... 334335336337
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