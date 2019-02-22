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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:54
airmax78 написав:Alex2006
Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?
Все нормально он нарешает, вы за него не переживайте
Он хотя бы будет иметь уважение среди Западных партнеров. Порошенка на Западе уже никто не уважает, все поняли, что он только рассказывает о борьбе с коррупцией, а на самом деле ее возглавил.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:00
airmax78
Вы как-то не заметили мой вопрос к вам - Політичні дискусії
Если не сложно, ответьте, описка или нет.
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