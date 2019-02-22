Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Alex2006 Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?
Все нормально он нарешает, вы за него не переживайте Он хотя бы будет иметь уважение среди Западных партнеров. Порошенка на Западе уже никто не уважает, все поняли, что он только рассказывает о борьбе с коррупцией, а на самом деле ее возглавил.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
freeze написав:Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.
Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов. Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.
Уже писал, что мой поселок небольшой, т.е. утаить что-то невозможно. Так вот, агитаторы от БПП уже второй раз получили по 500 грн. наличными, по ведомости. Агитаторы от Тимошенко не получили ни копейки, правда им обещают что-то заплатить, но позже. Агитаторов от других кандидатов нет вообще.
airmax78 написав:Alex2006 Порох просто хорошо понимает уровень украинского избирателя. И вы яркое тому подтверждение. Напомню, что февраль 2014го и все что за ним последовало, произошло у нас исключительно по вине Президента "от которого мало что зависит и за которого советники решают". При этом вы понятия не имеете что там за "советники" у Зеленского и что они нарешают. В ООН, на саммите НАТО, в Европарламенте тоже советники за него выступать будут? Переговоры вести с лидерами других стран тоже советники?
Все нормально он нарешает, вы за него не переживайте Он хотя бы будет иметь уважение среди Западных партнеров. Порошенка на Западе уже никто не уважает, все поняли, что он только рассказывает о борьбе с коррупцией, а на самом деле ее возглавил.
Всрался он мне - за него переживать. Я за себя и своих родных переживаю в стране, которой рвется порулить этот карманный е6лан со своим Карабасом Барабасом. Про отношение к Пороху западных партнеров - не надо здесь ретранслировать российскую пропаганду, старайтесь своей головой думать. Порох первый украинский президент, которого всерьез воспринимают на Западе. И если вы, выберете своего клоуна, то станет и последним.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 23 лют, 2019 15:02, всього редагувалось 1 раз.
ДІСТАЛО МЕНЕ З ЇХ ЦІНОЮ НА ГАЗ!!!!! Плачу 40% своїх доходів за газ і майже плАчу!!! Проголосую за любого, хто покінчить з війною на сході і ціни опустить в хоча б в 2 рази за газ! А всякі томаси мені не потрібні. Мені взагалі все більше Іслам подобається!
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 23 лют, 2019 15:02, всього редагувалось 3 разів.
yanyura написав:airmax78 Вы как-то не заметили мой вопрос к вам - Політичні дискусії Если не сложно, ответьте, описка или нет.
Я не отвечаю на тупые вопросы и примитивный троллинг.
Спасибо, я вас понял, что это не описка, и что Порошенко, как Президент Украины, 3 года, с 2014-го по 2017-й содействовал (именно по вашим словам!) коррупции, продажности избирателей, экономическому застою, беспределу в судах, прокуратуре, МВД, СБУ, налоговой...., Верховной Раде. А вот с 2018-го он резко поменялся и уже против вышеуказанного.
Пожалуй вы меня убедили именно за такого человека и нужно голосовать, чтобы новый, пришедший ему на смену, не ввел Украину в хаос, поломав все налаживаемое годами. Что именно - см. выше.
freeze написав:Подробное интервью Авакова, в котором он рассказывает о фальсификации выборов.
Объем ресурсов под такую схему оценивается до 1,5 миллиарда гривен. И дело не столько в самой астрономической сумме, сколько в происхождении этих средств. Одна история, когда ты используешь в кампании свои деньги, пусть и из непонятных источников (и это требует отдельного разговора), но свои... Но в подобной схеме средства привлекаются из госбюджета! Таким образом за 500—1000 гривен "поштучно" выстраивается "сетка" из мотивированных людей, которые ходят и "агитируют". Целевую аудиторию выделяют из тех, кто лояльно высказался о кандидате в момент первичного опроса, и полученную таким образом "сетку" "оплодотворяют" бюджетным ресурсом. По разным прикидкам планируемый охват избирателей — от 700 тысяч до 6 миллионов. Только "сетка" агитаторов — 200 тысяч человек. Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен — сейчас, 500 — потом, и 1000 — премия, если кандидат выиграет.
Уже писал, что мой поселок небольшой, т.е. утаить что-то невозможно. Так вот, агитаторы от БПП уже второй раз получили по 500 грн. наличными, по ведомости. Агитаторы от Тимошенко не получили ни копейки, правда им обещают что-то заплатить, но позже. Агитаторов от других кандидатов нет вообще.
Вы им главное расскажите, что можно смело брать деньги, и голосовать за кого хочешь, вся та фигня про "корешки" и что якобы смогут узнать кто как проголосовал - туфта. А так и часть награбленных денег у народа вернется народу, и результата от подкупа не будет
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Faceless написав:Тимошенко, которая выступала категорически против оказания хоть какого то сопротивления ещё при захвате Крыма? Бывает, одной фразы достаточно, чтобы окончательно поставить на человеке крест.
Специально погуглил, что говорил Порошенко ровно в те самые дни, когда состоялось это заседание СНБО, ничего не нашел, ни армия в атаку, ни про организацию вооруженного сопротивления. Это просто для сведения, а не для осуждения Тимошенко или Порошенко, легко быть смелыми пять лет спустя, а я отлично помню те дни, положить пару тысяч человек ума много не надо, в СНБО люди тогда собрались все грамотные и не дураки.
До відома - з теперішніх високопосадовців тільки Порошенко відважився поїхати в Крим якраз 28 лютого 2014 р., коли відбулося те засідання РНБО. В мене складається враження, що проти Порошенка особливо активно виступають ті громадяни, які втратили в своєму становищі за останні роки і асоціюють ці втрати з Порошенком, думаючи, що хто би не став наступним президентом, гірше не буде. Але не буває так погано, щоб не могло стати ще гірше (король Лір). Особливо це стосується пенсіонерів, які об'єктивно більшість має гіршу ситуацію, ніж 5 років назад. Але саме їм якщо піде нова серйозна криза внаслідок післявиборчих турбулентностей прийдеться тугіше затягувати паски і можливості кудись вибратись також не буде.