Додано: Суб 23 лют, 2019 15:21

Почитал сий форум и ужаснулся.



Да, да и еще раз да - именно "кадровые" политики своими высокими антирейтингами виновны в том, что Зеленский может на что-то претендовать. Но, блин, политика - это такое же ремесло, как и все остальное!



У Президента самые широкие представительские функции - как Зеленский может быть главнокомандующим и выбирать из предложенных генералами вариантов? Как он может проводить закрытые переговоры с главами других государств? Как он может представлять публичную позицию страны на включенной камере?



О какой команде советников вы, простите, бредите??? Чем они ему смогут помочь - сделают робота, который в их отсутствие будет все вопросы откладывать на потом?



Ключевая компетенция Президента - это то, что в англ. имеет красивое название "decision making"! Даже в парламентско-президентской республике на этом человеке лежит ключевая ответственность индивидуального анализа и единоличного принятия сложных решений!



С Президентом Зеленским Украина окончательно потеряет свою субъектность, потому что он не обойдется без внешнего куратора даже в вопросах средней степени сложности.



Тем, кому этот кандидат нравится, рекомендую посмотреть и на других героев кино, играющих чужие роли. Подумайте, так ли хороши Джейсон Стейтем в качестве водителя авто, Джордж Клуни - в качестве грабителя казино, а Брюс Уиллис - в качестве бурильщика скважин, как это показано на экране, или все-таки их талант в другом!!!