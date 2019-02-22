Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Порох первый украинский президент, которого всерьез воспринимают на Западе.
У Вас неактуальная информация. Его всерьез воспринимали вначале, когда думали, что он действительно пришел изменить страну. А когда поняли, что он лишь хотел возглавить коррупцию, вместо борьбы с ней - на него забили и сейчас ведут с ним какие-то дела лишь с расчетом на то, что его приемник будет действительно все это реализовывать, а не вешать им лапшу на уши.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели. Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
yanyura написав:airmax78 Вы как-то не заметили мой вопрос к вам - Політичні дискусії Если не сложно, ответьте, описка или нет.
Я не отвечаю на тупые вопросы и примитивный троллинг.
Спасибо, я вас понял, что это не описка, и что Порошенко, как Президент Украины, 3 года, с 2014-го по 2017-й содействовал (именно по вашим словам!) коррупции, продажности избирателей, экономическому застою, беспределу в судах, прокуратуре, МВД, СБУ, налоговой...., Верховной Раде. А вот с 2018-го он резко поменялся и уже против вышеуказанного.
Пожалуй вы меня убедили именно за такого человека и нужно голосовать, чтобы новый, пришедший ему на смену, не ввел Украину в хаос, поломав все налаживаемое годами. Что именно - см. выше.
airmax78 написав:Порох первый украинский президент, которого всерьез воспринимают на Западе.
У Вас неактуальная информация. Его всерьез воспринимали вначале, когда думали, что он действительно пришел изменить страну. А когда поняли, что он лишь хотел возглавить коррупцию, вместо борьбы с ней - на него забили и сейчас ведут с ним какие-то дела лишь с расчетом на то, что его приемник будет действительно все это реализовывать, а не вешать им лапшу на уши.
Еще раз повторяю, перестаньте ретранслировать здесь российскую пропаганду. У него преемник появится только в 2024 году.
Да, да и еще раз да - именно "кадровые" политики своими высокими антирейтингами виновны в том, что Зеленский может на что-то претендовать. Но, блин, политика - это такое же ремесло, как и все остальное!
У Президента самые широкие представительские функции - как Зеленский может быть главнокомандующим и выбирать из предложенных генералами вариантов? Как он может проводить закрытые переговоры с главами других государств? Как он может представлять публичную позицию страны на включенной камере?
О какой команде советников вы, простите, бредите??? Чем они ему смогут помочь - сделают робота, который в их отсутствие будет все вопросы откладывать на потом?
Ключевая компетенция Президента - это то, что в англ. имеет красивое название "decision making"! Даже в парламентско-президентской республике на этом человеке лежит ключевая ответственность индивидуального анализа и единоличного принятия сложных решений!
С Президентом Зеленским Украина окончательно потеряет свою субъектность, потому что он не обойдется без внешнего куратора даже в вопросах средней степени сложности.
Тем, кому этот кандидат нравится, рекомендую посмотреть и на других героев кино, играющих чужие роли. Подумайте, так ли хороши Джейсон Стейтем в качестве водителя авто, Джордж Клуни - в качестве грабителя казино, а Брюс Уиллис - в качестве бурильщика скважин, как это показано на экране, или все-таки их талант в другом!!!
Ой+ написав: В мене складається враження, що проти Порошенка особливо активно виступають ті громадяни, які втратили в своєму становищі за останні роки і асоціюють ці втрати з Порошенком, думаючи, що хто би не став наступним президентом, гірше не буде. Але не буває так погано, щоб не могло стати ще гірше (король Лір). Особливо це стосується пенсіонерів, які об'єктивно більшість має гіршу ситуацію, ніж 5 років назад.