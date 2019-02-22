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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 336337338339>

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 199
Бойко Юрій Анатолійович
2%
3
Гриценко Анатолій Степанович
11%
22
Зеленський Володимир Олександрович
27%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
69
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:04

  airmax78 написав:Порох первый украинский президент, которого всерьез воспринимают на Западе.

У Вас неактуальная информация. Его всерьез воспринимали вначале, когда думали, что он действительно пришел изменить страну. А когда поняли, что он лишь хотел возглавить коррупцию, вместо борьбы с ней - на него забили и сейчас ведут с ним какие-то дела лишь с расчетом на то, что его приемник будет действительно все это реализовывать, а не вешать им лапшу на уши.
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:10

  yanyura написав:
  airmax78 написав:
  yanyura написав:airmax78
Вы как-то не заметили мой вопрос к вам - Політичні дискусії
Если не сложно, ответьте, описка или нет.

Я не отвечаю на тупые вопросы и примитивный троллинг.

Спасибо, я вас понял, что это не описка, и что Порошенко, как Президент Украины, 3 года, с 2014-го по 2017-й содействовал (именно по вашим словам!) коррупции, продажности избирателей, экономическому застою, беспределу в судах, прокуратуре, МВД, СБУ, налоговой...., Верховной Раде. А вот с 2018-го он резко поменялся и уже против вышеуказанного.

Пожалуй вы меня убедили именно за такого человека и нужно голосовать, чтобы новый, пришедший ему на смену, не ввел Украину в хаос, поломав все налаживаемое годами. Что именно - см. выше.

Да голосуйте за кого хотите. Мозгов нет - я вам их не вставлю и не выращу.
https://m.antikor.com.ua/articles/28815 ... v_rejtinge
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:11

Re: Політичні дискусії

Вова Зеленский сто пудов пройдёт в президенты.
Но буду голосовать за Бойко. Мне нужен мир и газ по 4 тыс. грн.
Надоели все эти остальные.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:12

  Alex2006 написав:
  airmax78 написав:Порох первый украинский президент, которого всерьез воспринимают на Западе.

У Вас неактуальная информация. Его всерьез воспринимали вначале, когда думали, что он действительно пришел изменить страну. А когда поняли, что он лишь хотел возглавить коррупцию, вместо борьбы с ней - на него забили и сейчас ведут с ним какие-то дела лишь с расчетом на то, что его приемник будет действительно все это реализовывать, а не вешать им лапшу на уши.

Еще раз повторяю, перестаньте ретранслировать здесь российскую пропаганду. У него преемник появится только в 2024 году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:15

  Yuri_61 написав:Вова Зеленский сто пудов пройдёт в президенты.
Но буду голосовать за Бойко. Мне нужен мир и газ по 4 тыс. грн.
Надоели все эти остальные.

Получите войну, только уже в центральной части Украины и о ценах на газ вообще думать не будете - будет не до этого.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:21

Почитал сий форум и ужаснулся.

Да, да и еще раз да - именно "кадровые" политики своими высокими антирейтингами виновны в том, что Зеленский может на что-то претендовать. Но, блин, политика - это такое же ремесло, как и все остальное!

У Президента самые широкие представительские функции - как Зеленский может быть главнокомандующим и выбирать из предложенных генералами вариантов? Как он может проводить закрытые переговоры с главами других государств? Как он может представлять публичную позицию страны на включенной камере?

О какой команде советников вы, простите, бредите??? Чем они ему смогут помочь - сделают робота, который в их отсутствие будет все вопросы откладывать на потом?

Ключевая компетенция Президента - это то, что в англ. имеет красивое название "decision making"! Даже в парламентско-президентской республике на этом человеке лежит ключевая ответственность индивидуального анализа и единоличного принятия сложных решений!

С Президентом Зеленским Украина окончательно потеряет свою субъектность, потому что он не обойдется без внешнего куратора даже в вопросах средней степени сложности.

Тем, кому этот кандидат нравится, рекомендую посмотреть и на других героев кино, играющих чужие роли. Подумайте, так ли хороши Джейсон Стейтем в качестве водителя авто, Джордж Клуни - в качестве грабителя казино, а Брюс Уиллис - в качестве бурильщика скважин, как это показано на экране, или все-таки их талант в другом!!!
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:23

  Долярчик написав:ДОСИТЬ!!!!!
Д-І-С-Т-А-Л-О!!!!!!!!

Вопль нищеброда.
В игнор. ДОСТАЛ!
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:25

Re: Політичні дискусії

  Ой+ написав:До відома - з теперішніх високопосадовців тільки Порошенко відважився поїхати в Крим якраз 28 лютого 2014 р., коли відбулося те засідання РНБО.

А к кому он туда ездил, с кем говорил? Уговаривал чтобы местные не сопротивлялись оккупации и "зеленым человечкам".
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:26

  Ой+ написав: В мене складається враження, що проти Порошенка особливо активно виступають ті громадяни, які втратили в своєму становищі за останні роки і асоціюють ці втрати з Порошенком, думаючи, що хто би не став наступним президентом, гірше не буде. Але не буває так погано, щоб не могло стати ще гірше (король Лір). Особливо це стосується пенсіонерів, які об'єктивно більшість має гіршу ситуацію, ніж 5 років назад.

Это не впечатление, а очевидность.
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:28

  Yuri_61 написав:Вова Зеленский сто пудов пройдёт в президенты.
Но буду голосовать за Бойко. Мне нужен мир и газ по 4 тыс. грн.
Надоели все эти остальные.

Типичный экземпляр нашего лохтората.
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