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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 336337338339

За кого ви б проголосували на президентських виборах (якби голосували):

Політичні дискусії 5.1 5 199
Бойко Юрій Анатолійович
2%
3
Гриценко Анатолій Степанович
11%
22
Зеленський Володимир Олександрович
27%
54
Ляшко Олег Валерійович
1%
1
Мураєв Євгеній Володимирович
9%
18
Порошенко Петро Олексійович
35%
69
Садовий Андрій Іванович
1%
1
Тимошенко Юлія Володимирівна
4%
8
Шевченко Олександр Леонідович
1%
1
Інший кандидат
11%
22
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:31

  Starikan написав:
  Yuri_61 написав:Вова Зеленский сто пудов пройдёт в президенты.
Но буду голосовать за Бойко. Мне нужен мир и газ по 4 тыс. грн.
Надоели все эти остальные.

Типичный экземпляр нашего лохтората.

а ты типичный пример шоколадного пердуна :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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  #<1 ... 336337338339
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