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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:31
Starikan написав: Yuri_61 написав:
Вова Зеленский сто пудов пройдёт в президенты.
Но буду голосовать за Бойко. Мне нужен мир и газ по 4 тыс. грн.
Надоели все эти остальные.
Типичный экземпляр нашего лохтората.
а ты типичный пример шоколадного пердуна
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор, мошенник и коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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