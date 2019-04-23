і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:05
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:05
Какой же тут нонсенс.
Просто те, кто в первом туре обеспечивал, ко второму туру струхнули и слились, не желая вписываться за очевидного лузера.
В других областях было почти так же, только там большее число "новобранцев" пришло от Грыця, Юли и т.п.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:07
1. На брудершафт не пили. Так что, давайте на Вы.
2. Ницой - она.
3. Не знаю, кто писал о "позбавляти громадянства", я такого не видел, но процитировали Вы меня и Tegularius"а. А мы такого не писали. И написали Вы с таким "вежливым" комментарием:
Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:08
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:12
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:13
не приписуйте свої думки Зеленському, який жодного уявлення не має про політику.
Він донині на КВН десь працює, презЕдент(((
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Віднині в мене немає жодної краплі поваги до Кравчука.
Комуністи - всі однакові.
"23 апреля 2019 года. Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки в Украине Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма: "Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем", – считает экс-президент.
Следующий шаг, надо полагать, – заплатить России "компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе"
Зе-білізм - захворювання головного мозку. Лікується приходом до влади головного Зе-біла, зростанням курсу долара, просуванням гібридної російської армії до Дніпра
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:34
С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:44
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:57
З кожним новим постом я впевнююсь, що основні прихильники Путіна - це ватніки, які не зробили жодних висновків з подій 2014 року.
Які не розумють, що основний ворог України - це Росія, хто би нею не керував.
І що окупація України не дасть ватнікам жодних плюшок, а навпаки, змусить жити гірше, ніж вони живуть в Україні. І Донбас тому - яскравий приклад.
Зе-білізм - захворювання головного мозку. Лікується приходом до влади головного Зе-біла, зростанням курсу долара, просуванням гібридної російської армії до Дніпра
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:03
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
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