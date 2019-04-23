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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2673267426752676>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 21
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
5
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
38%
8
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
0
0
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
38%
8
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:05

  Puente написав:
  sequence написав:подтвердились слухи о выдаче русских паспортов в ОРДЛО.

Так ото ж - і зараз буде дуже цікавий вибір для достатньо багатьох - з яким паспортом жити ...

і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:05

  Frant написав:Донецкая область стала единственной областью Украины, где во втором туре за Порошенко проголосовало меньше людей, чем в первом.

Если в первом туре действующий президент набрал там 12,6%, то во втором – 10,6%. То есть, на 2% меньше. При том, что по всей стране наоборот.

Картина просто не логична. Получается, что на Донетчине во втором туре к Порошенко не только не перешел ни 1% голосов кандидатов, не попавших во второй тур, но и еще его собственные избиратели резко изменили мнение и от него отвернулись. Очевидно, что это нонсенс.

https://uainfo.org/blognews/1556089489- ... rovan.html

Какой же тут нонсенс.
Просто те, кто в первом туре обеспечивал, ко второму туру струхнули и слились, не желая вписываться за очевидного лузера.

В других областях было почти так же, только там большее число "новобранцев" пришло от Грыця, Юли и т.п.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:Про "надавати" я писал - для получения гражданства экзамен по языку.
Tegularius согласился и уточнил, что это только для иммигрантов. Людей, уже имеющих гражданство, лишать не следует.
Так, может, это Вы чего-то не поняли, а не "російськомовні"?
То, може, Ви читати не навчились?

розслабся, якщо я цитую твою писанину, це не означає, що роблю випад в твою сторону, так що читай шевеля губами і не роби припущень.
Тут раніше піднімали істерику на інших припущеннях, що їх будуть позбавляти громадянства через екзамен в Фаріон, і ще якогось "ницього", про якого ніколи не чув і якого мені шиють в кумири

1. На брудершафт не пили. Так что, давайте на Вы.
2. Ницой - она.
3. Не знаю, кто писал о "позбавляти громадянства", я такого не видел, но процитировали Вы меня и Tegularius"а. А мы такого не писали. И написали Вы с таким "вежливым" комментарием:
але російськомовні, ті які не розуміють мови, видно і язик теж не понімають, або прикидуються дурачками, або навмисне перекручують згідно методичних вказівок.

Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:08

  antey1969 написав:......
"Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать..."(С)

Тоже вариант. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:12

  flyman написав:..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:13

  sequence написав:Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни
не приписуйте свої думки Зеленському, який жодного уявлення не має про політику.
Він донині на КВН десь працює, презЕдент(((
_______________

Віднині в мене немає жодної краплі поваги до Кравчука.
Комуністи - всі однакові.

"23 апреля 2019 года. Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки в Украине Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма: "Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем", – считает экс-президент.

Следующий шаг, надо полагать, – заплатить России "компенсацию за 25 лет, в течение которых Крым находился в ее составе"

https://uainfo.org/blognews/1556099163- ... okadu.html
Зе-білізм - захворювання головного мозку. Лікується приходом до влади головного Зе-біла, зростанням курсу долара, просуванням гібридної російської армії до Дніпра
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:34

С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:44

  ЛАД написав:С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.

Так його скоро там на цитати позаписують і буде маленька біло-синьо-червона книжечка ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:57

  ЛАД написав:С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.

З кожним новим постом я впевнююсь, що основні прихильники Путіна - це ватніки, які не зробили жодних висновків з подій 2014 року.
Які не розумють, що основний ворог України - це Росія, хто би нею не керував.
І що окупація України не дасть ватнікам жодних плюшок, а навпаки, змусить жити гірше, ніж вони живуть в Україні. І Донбас тому - яскравий приклад.
Зе-білізм - захворювання головного мозку. Лікується приходом до влади головного Зе-біла, зростанням курсу долара, просуванням гібридної російської армії до Дніпра
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:03

  sequence написав:
  flyman написав:..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
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