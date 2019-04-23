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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2673267426752676

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 21
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
5
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
38%
8
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
0
0
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
38%
8
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:09

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:не будет никакого выбора - получат паспорта и ломанутся на восток, на заработки. Так же, как наши использовали безвиз.


Точнее получат те кто ездит туда на заработки и так.
Остальным от него какая выгода?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28

  ЛАД написав:Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.

вибачитися за що?
за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:31

  Puente написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

так не думають стратегічно, щоб на десятеліття,
а горизонт, максимум рік,
от зара хай буте чуть-чуть ліпше, а там авось якось налагодиться (хоча видно що, якщо йти під крило РФ, то краще не стає, в довгостроковому горизонті)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:38

  Puente написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:49

quote="4654268:ЛАД"
  Puente написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?
====

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:50

  flyman написав:
  ЛАД написав:Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.

вибачитися за що?
за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес?

Якщо не розумієте, то і не треба.
Це характеризує тільки Вас.

300 років Вас русифіковували я чи Tegularius?

І щодо русифікації.
Нещодавно тут звинувачували радянську владу і писали, що ще перед війною в Києві розмовляли по-українськи. Так де ж попередні 220 років русифікації?
Логіка хоч іноді повинна включатися.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:53

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:----------------------
sequence
---------
flyman
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
---------
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
----------------------
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?
====

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ?

Мы не сеем, не пашем, не строим.
Мы гордимся общественным строем.
Продолжайте и дальше "пишатися національною свідомістю".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:03

Ще раз про "русский язык, я тут дома":
Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською"
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