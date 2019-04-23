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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2673267426752676 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 20 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 5 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 35% 7 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 0 0 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 40% 8 Інший варіант 0 0 Всього голосів : 20 Додано: Сер 24 кві, 2019 16:09 Re: Політичні дискусії sequence написав: не будет никакого выбора - получат паспорта и ломанутся на восток, на заработки. Так же, как наши использовали безвиз. не будет никакого выбора - получат паспорта и ломанутся на восток, на заработки. Так же, как наши использовали безвиз.



Точнее получат те кто ездит туда на заработки и так.

Остальным от него какая выгода? Точнее получат те кто ездит туда на заработки и так.Остальным от него какая выгода? katso

Повідомлень: 421 З нами з: 16.05.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28 ЛАД написав: Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально. Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.

вибачитися за що?

за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес? вибачитися за що?за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15281 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:31 Puente написав: sequence написав: flyman написав: ..

і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,

от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",

але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят" ..і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.

Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.

Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень? вы хрень батенька пишете.Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ... Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

так не думають стратегічно, щоб на десятеліття,

а горизонт, максимум рік,

от зара хай буте чуть-чуть ліпше, а там авось якось налагодиться (хоча видно що, якщо йти під крило РФ, то краще не стає, в довгостроковому горизонті) так не думають стратегічно, щоб на десятеліття,а горизонт, максимум рік,от зара хай буте чуть-чуть ліпше, а там авось якось налагодиться (хоча видно що, якщо йти під крило РФ, то краще не стає, в довгостроковому горизонті) В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15281 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:38 Puente написав: sequence написав: flyman написав: ..

і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,

от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",

але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят" ..і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.

Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.

Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень? вы хрень батенька пишете.Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ... Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.

Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.

Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.

Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?

Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки? Вже писали.Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4185 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:49 Puente написав: sequence написав: flyman написав: ..

і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,

от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",

але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят" ..і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

вы хрень батенька пишете.

Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.

Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень? вы хрень батенька пишете.Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ... Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.

Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.

Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.

Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?

Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?

====



Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? quote="4654268:ЛАД"Вже писали.Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?Може все ж таки====Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15281 З нами з: 09.03.14 Подякував: 921 раз. Подякували: 909 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:50 flyman написав: ЛАД написав: Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально. Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.

вибачитися за що?

за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес? вибачитися за що?за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес?

Якщо не розумієте, то і не треба.

Це характеризує тільки Вас.



300 років Вас русифіковували я чи Tegularius?



І щодо русифікації.

Нещодавно тут звинувачували радянську владу і писали, що ще перед війною в Києві розмовляли по-українськи. Так де ж попередні 220 років русифікації?

Логіка хоч іноді повинна включатися. Якщо не розумієте, то і не треба.Це характеризує тільки Вас.300 років Вас русифіковували я чиІ щодо русифікації.Нещодавно тут звинувачували радянську владу і писали, що ще перед війною в Києві розмовляли по-українськи. Так де ж попередні 220 років русифікації?Логіка хоч іноді повинна включатися.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4185 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 16:53 flyman написав: ЛАД написав: Puente написав: ----------------------

sequence

---------

flyman

і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,

от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",

але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"

---------

вы хрень батенька пишете.

Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.

Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?

----------------------

Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ... -------------------------------і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"---------вы хрень батенька пишете.Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?----------------------Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...

Вже писали.

Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.

Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.

Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?

Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?

====



Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Вже писали.Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?Може все ж таки====Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ?

Мы не сеем, не пашем, не строим.

Мы гордимся общественным строем.

Продолжайте и дальше "пишатися національною свідомістю". Мы не сеем, не пашем, не строим.Мы гордимся общественным строем.Продолжайте и дальше "пишатися національною свідомістю".

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4185 раз. Подякували: 3819 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 17:03

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що рішення Володимира Путіна про видачу жителям окупованого Донбасу російських паспортів є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською" Ще раз про "русский язык, я тут дома": komp 1 Повідомлень: 7847 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2010 раз. Подякували: 3041 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2673267426752676 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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