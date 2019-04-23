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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:09
sequence написав:
не будет никакого выбора - получат паспорта и ломанутся на восток, на заработки. Так же, как наши использовали безвиз.
Точнее получат те кто ездит туда на заработки и так.
Остальным от него какая выгода?
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:28
ЛАД написав:
Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.
вибачитися за що?
за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:31
Puente написав: sequence написав: flyman написав:
..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
так не думають стратегічно, щоб на десятеліття,
а горизонт, максимум рік,
от зара хай буте чуть-чуть ліпше, а там авось якось налагодиться (хоча видно що, якщо йти під крило РФ, то краще не стає, в довгостроковому горизонті)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:38
Puente написав: sequence написав: flyman написав:
..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:49
quote="4654268:ЛАД"
Puente написав: sequence написав: flyman написав:
..
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки
?
====
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:50
flyman написав: ЛАД написав:
Проще было бы извиниться, но понимаю, что это не реально.
вибачитися за що?
за те що русифіковували 300 років, а тепер пішов зворотній процес?
Якщо не розумієте, то і не треба.
Це характеризує тільки Вас.
300 років Вас русифіковували я чи Tegularius
?
І щодо русифікації.
Нещодавно тут звинувачували радянську владу і писали, що ще перед війною в Києві розмовляли по-українськи. Так де ж попередні 220 років русифікації?
Логіка хоч іноді повинна включатися.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:53
flyman написав: ЛАД написав: Puente написав:
----------------------sequence
---------flyman
і що тепер, як інтегрувати громадян РФ в Україну,
от тому я і писав про "фільтрацію" і "екзамен на мову\історію\звичаї",
але як завжди, пішли передьоргування "руськоязичних щімят"
---------
вы хрень батенька пишете.
Нужно, чтобы народ оттуда сам бежал за украинским паспортом, как было в Крыму с раздачей русских. Единственное, что только менять, никаких "двойных" вариантов.
Тут Зеленский прав - агитация и высокий уровень жизни всегда стимулирует выбирать правильную сторону. Вот только где его взять, этот уровень?
----------------------
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ? Відсутність національної свідомості - а це тут є - визначальний фактор . Не гроші повинні впливати ...
Вже писали.
Щось національна свідомість нікому не заважає кидати неньку і їхати на заробітки, а то й назовсім кудись в інші країни.
Національною свідомістю сім"ю не нагодуєш і дітей не виростиш.
Хочете, щоб вся молодь повиїжджала, а Ви будете пишатися "національною свідомістю"?
Може все ж таки краще постаратися підвищити життєвий рівень, а не розповідати казочки
?
====
Ну-ну ... Це дуже нагадує запитання - краще бути багатим і здоровим , чи бідним і хворим ?
Мы не сеем, не пашем, не строим.
Мы гордимся общественным строем.
Продолжайте и дальше "пишатися національною свідомістю".
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:03
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