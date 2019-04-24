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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 26842685268626872688 ... 2690> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 43 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 8 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 40% 17 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 5% 2 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 16 Інший варіант 0 0 Всього голосів : 43 Додано: Сер 24 кві, 2019 22:10 baran написав: Sommer Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?

остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017 остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017



Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!



Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит? Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 398 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:14 Ruslan2453 написав: ЛАД написав: С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции. С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.



Не кажется ли вам странным ,как только проиграл ПАП ,так путин начал заходить с козырей - обьявил нам топливный бойкот,заставил Лукашенко сделать тоже самое,начинает раздачу паспортов и это все сразу после избрания Зе,прямо моментально, закрадываются смутные сомнения..... Не кажется ли вам странным ,как только проиграл ПАП ,так путин начал заходить с козырей - обьявил нам топливный бойкот,заставил Лукашенко сделать тоже самое,начинает раздачу паспортов и это все сразу после избрания Зе,прямо моментально, закрадываются смутные сомнения.....



Вот что по этому поводу думает ель-мюрид:



"Парадокс, конечно, но прямо сейчас объективно создается союз между самыми реакционными силами в России и в Украине - между российской уголовной шпаной и украинскими националистами. Которые внешне продолжат поливать друг друга из брандспойтов, но на деле будут сотрудничать и союзничать в вопросах борьбы с новым поколением украинской политики.

Кстати говоря, этот союз уже стал оформляться в ходе предвыборной кампании: риторика российских каналов и пропагандистов была удивительно симметрична риторике так называемых "порохоботов".

Потрясающее единение объясняется просто - фашистам друг с другом делить особо нечего. У них общий враг - народы своих стран.



Несистемный президент Украины - что может быть менее приятным для российской братвы? Кстати, мы уже видим такую демонстративную холодность в отношении другого руководителя другой постсоветской страны - Армении.

Там тоже народ сделал свой выбор, и сам факт смены власти не через клановые договоренности вызывает зубовную боль у нашего ворья."



Мені і без його слів це зрозуміло. Нам, мінімум, тут на форумі треба єднатись і домовлятись, як ми країну будемо рятувати.

А тут крім образ, мови і віри, нічого конструктивного.



Найнеприємніше, що це чути від тих людей, які вже мають посвідку проживання в інших країнах, чи збираються такою посвідкою розжитися в найближчий час!

Ганьба! Вот что по этому поводу думает ель-мюрид:"Парадокс, конечно, но прямо сейчас объективно создается союз между самыми реакционными силами в России и в Украине - между российской уголовной шпаной и украинскими националистами. Которые внешне продолжат поливать друг друга из брандспойтов, но на деле будут сотрудничать и союзничать в вопросах борьбы с новым поколением украинской политики.Кстати говоря, этот союз уже стал оформляться в ходе предвыборной кампании: риторика российских каналов и пропагандистов была удивительно симметрична риторике так называемых "порохоботов".Потрясающее единение объясняется просто - фашистам друг с другом делить особо нечего. У них общий враг - народы своих стран.Несистемный президент Украины - что может быть менее приятным для российской братвы? Кстати, мы уже видим такую демонстративную холодность в отношении другого руководителя другой постсоветской страны - Армении.Там тоже народ сделал свой выбор, и сам факт смены власти не через клановые договоренности вызывает зубовную боль у нашего ворья."Мені і без його слів це зрозуміло. Нам, мінімум, тут на форумі треба єднатись і домовлятись, як ми країну будемо рятувати.А тут крім образ, мови і віри, нічого конструктивного.Найнеприємніше, що це чути від тих людей, які вже мають посвідку проживання в інших країнах, чи збираються такою посвідкою розжитися в найближчий час!Ганьба! change_pm Повідомлень: 346 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 114 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:15 ruvex написав: Sommer написав: ruvex написав: вакцин от ботулизма тоже не было. Можете и дальше злорадствовать, это всегда выглядит озорно, пока это не коснется лично кого-то. вакцин от ботулизма тоже не было. Можете и дальше злорадствовать, это всегда выглядит озорно, пока это не коснется лично кого-то.



16 января 2018

https://nv.ua/ukraine/events/ukraina-zakupila-million-doz-belhijskoj-vaktsiny-protiv-kori-2445333.html

Министерство здравоохранения закупило миллион доз бельгийской вакцины против кори.



17.07.2018

https://dnews.dn.ua/news/682463

Украина закупила вакцину от бешенства



28 сентября, 2018



Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/priby ... 84403.html Украина закупила французскую вакцину Vaxigrip Tetra и южнокорейскую GC FluБольше читайте тут:



И остальное (больше 50 наименований) на сайте ЮНИСЕФ:

https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_29312.html



Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе? 16 января17.07.28 сентября,И остальное (больше 50 наименований) на сайте ЮНИСЕФ:Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?



И почему вакцин от кори нет по поликлиникам, может у Вас есть и на это ответ?

И почему вакцин от кори нет по поликлиникам, может у Вас есть и на это ответ?

Наверное, да.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47567242

За распределение вакцин в пределах области отвечает местная власть.



Но, дайте отгадаю... виноват все равно Порошенко? Он же и топчет газоны и не дает убирать дерьмо за своими собаками и паркуется на тротуарах... и в чем там еще его обвиняли. Наверное, да.Но, дайте отгадаю... виноват все равно Порошенко? Он же и топчет газоны и не дает убирать дерьмо за своими собаками и паркуется на тротуарах... и в чем там еще его обвиняли. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 398 раз. Подякували: 516 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16 Ruslan2453 написав: ...Да при чем тут москва,когда народ видит для ахметова роттердам +,для пашинского житомирскую конфетную фабрику рейдерски захваченную,для свинарчука укроборонпром и тд и тд там примеров миллион ? Это же не путин виноват-это петя сам всех своих "товарищей" сам везде расставил воровать и заносить или это не так ? Как лично вы думаете ? ...Да при чем тут москва,когда народ видит для ахметова роттердам +,для пашинского житомирскую конфетную фабрику рейдерски захваченную,для свинарчука укроборонпром и тд и тд там примеров миллион ? Это же не путин виноват-это петя сам всех своих "товарищей" сам везде расставил воровать и заносить или это не так ? Как лично вы думаете ?

расклады немного сложнее, чем просто "так или не так".

у Леонид Данилыча были свои наместники, которым закон не писан.

у Юща свои.

у чивокуни зам в администрации был самым матёрым рейдером после корбана.

и Петро не исключение.

и это не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. свита хочет жрать и никак не нажрётся. фамилии значения не имеют. лозунги предвыборные тоже.

сломать систему пока не получится.

до тех пор, пока не будет нового закона о выборах и отхода от мажоритарки с уменьшением общего количества депутатов - даже говорить на эту тему нет смысла, имхо.

более того. подозреваю, что и система с открытыми списками не даст быстрого результата, ведь выборы строятся за счет местных организаций, которые, в том числе, работают на продвижение депутатов в местные советы. расклады немного сложнее, чем просто "так или не так".у Леонид Данилыча были свои наместники, которым закон не писан.у Юща свои.у чивокуни зам в администрации был самым матёрым рейдером после корбана.и Петро не исключение.и это не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. свита хочет жрать и никак не нажрётся. фамилии значения не имеют. лозунги предвыборные тоже.сломать систему пока не получится.до тех пор, пока не будет нового закона о выборах и отхода от мажоритарки с уменьшением общего количества депутатов - даже говорить на эту тему нет смысла, имхо.более того. подозреваю, что и система с открытыми списками не даст быстрого результата, ведь выборы строятся за счет местных организаций, которые, в том числе, работают на продвижение депутатов в местные советы. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13964 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1863 раз. Подякували: 4004 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16 Sommer написав: baran написав: Sommer Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?

остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017 остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017



Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!



Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит? Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5024 З нами з: 12.08.11 Подякував: 84 раз. Подякували: 852 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:20 ruvex написав: Вакцина от ботулизма появится в украинских больницах только в конце лета - Курпита. 29 мая 2018

Вакцина от ботулизма появится в украинских больницах только в конце лета - Курпита. 29 мая 2018



И насчет ботулизма:

https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-poyavilas-kanadskaya-syvorotka-ot-botulizma-1182873.html

В Украине появились в наличии высококачественные антитоксины канадского производства, необходимые для обеспечения возможности немедленного лечением случаев ботулизма.



В МИНЗДРАВЕ напомнили, с 2018 года правительство впервые включил специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, и будет поставлено в ближайшее время.





(корявое правописание это не ко мне, а к ТСН) И насчет ботулизма:(корявое правописание это не ко мне, а к ТСН) Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 398 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:23 baran написав: проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти

Бесполезность доказательности сводится к идее композиции из трёх обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот.

«Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». К сожалению в композиции нет четвёртой обезьяны, символизирующей принцип «не совершать зла».

Это символика апологетов и 5 летнего правления. Бесполезность доказательности сводится к идее композиции из трёх обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот.«Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». К сожалению в композиции нет четвёртой обезьяны, символизирующей принцип «не совершать зла».Это символика апологетов и 5 летнего правления. Востаннє редагувалось ruvex в Сер 24 кві, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7931 З нами з: 03.11.08 Подякував: 649 раз. Подякували: 1645 раз. Профіль 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:24 baran написав: Sommer написав: Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!



Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит? Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти



Ужас, да. То ли дело в развитых странах:

В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.

https://belta.by/world/view/iz-za-vspyshki-kori-v-njju-jorke-objjavleno-chrezvychajnoe-polozhenie-343372-2019/



Про движение "антипрививочников" приходилось слышать? Ужас, да. То ли дело в развитых странах:Про движение "антипрививочников" приходилось слышать? Востаннє редагувалось Sommer в Сер 24 кві, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3831 З нами з: 07.04.17 Подякував: 398 раз. Подякували: 516 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:25 Libo написав: ЛАД написав: А що у Союзі українська була заборонена?

А що у Союзі українська була заборонена?



Так. В армії була суворо заборонена. Навіть стройові пісні. В багатьох інших інститутах так само. Російський колоніалізм і імперіалізм є найпадлючими.

Смерть москалям! Так. В армії була суворо заборонена. Навіть стройові пісні. В багатьох інших інститутах так само. Російський колоніалізм і імперіалізм є найпадлючими.Смерть москалям!

а вот не нужно пи ... Сказки на ночь рассказывать. призыв 88-90. В подразделении было только две национальности - бульбаши и хохлы. запрета на рідну мову не було, більш того, в бібліотеці ( а я дуже полюбляв почитати в вільний час) було багацько літератури саме украінською мовою.

ЗЫ кстати, напоминаю о Вашем же предложении... Если что - в личку, я - с превеликим удовольствием а вот не нужно пи ... Сказки на ночь рассказывать.призыв 88-90. В подразделении было только две национальности - бульбаши и хохлы.запрета на рідну мову не було, більш того, в бібліотеці ( а я дуже полюбляв почитати в вільний час) було багацько літератури саме украінською мовою.ЗЫ кстати, напоминаю о Вашем же предложении... Если что - в личку, я - с превеликим удовольствием Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 24 кві, 2019 22:47, всього редагувалось 2 разів. Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь... 4x4

Повідомлень: 276 З нами з: 25.05.17 Подякував: 160 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 24 кві, 2019 22:29 Sommer написав: baran написав: Sommer написав: Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!



Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит? Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти



Ужас, да. То ли дело в развитых странах:

В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.

https://belta.by/world/view/iz-za-vspyshki-kori-v-njju-jorke-objjavleno-chrezvychajnoe-polozhenie-343372-2019/



Про движение "антипрививочников" приходилось слышать? Ужас, да. То ли дело в развитых странах:Про движение "антипрививочников" приходилось слышать?

А как же Ваше часто упоминаемое классическое о неграх линчуют?!)))



Цирк да и только... А как же Ваше часто упоминаемое классическое о неграх линчуют?!)))Цирк да и только... detroytred

Повідомлень: 21653 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1852 раз. Подякували: 3204 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 26842685268626872688 ... 2690> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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