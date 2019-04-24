RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 26842685268626872688 ... 2690>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 43
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
8
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
40%
17
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
5%
2
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
16
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:10

  baran написав:Sommer
Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?

остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017


Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!

Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 07.04.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:14

  Ruslan2453 написав:
  ЛАД написав:С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.


Не кажется ли вам странным ,как только проиграл ПАП ,так путин начал заходить с козырей - обьявил нам топливный бойкот,заставил Лукашенко сделать тоже самое,начинает раздачу паспортов и это все сразу после избрания Зе,прямо моментально, закрадываются смутные сомнения.....


Вот что по этому поводу думает ель-мюрид:

"Парадокс, конечно, но прямо сейчас объективно создается союз между самыми реакционными силами в России и в Украине - между российской уголовной шпаной и украинскими националистами. Которые внешне продолжат поливать друг друга из брандспойтов, но на деле будут сотрудничать и союзничать в вопросах борьбы с новым поколением украинской политики.
Кстати говоря, этот союз уже стал оформляться в ходе предвыборной кампании: риторика российских каналов и пропагандистов была удивительно симметрична риторике так называемых "порохоботов".
Потрясающее единение объясняется просто - фашистам друг с другом делить особо нечего. У них общий враг - народы своих стран.

Несистемный президент Украины - что может быть менее приятным для российской братвы? Кстати, мы уже видим такую демонстративную холодность в отношении другого руководителя другой постсоветской страны - Армении.
Там тоже народ сделал свой выбор, и сам факт смены власти не через клановые договоренности вызывает зубовную боль у нашего ворья."

Мені і без його слів це зрозуміло. Нам, мінімум, тут на форумі треба єднатись і домовлятись, як ми країну будемо рятувати.
А тут крім образ, мови і віри, нічого конструктивного.

Найнеприємніше, що це чути від тих людей, які вже мають посвідку проживання в інших країнах, чи збираються такою посвідкою розжитися в найближчий час!
Ганьба!
change_pm
 
Повідомлень: 346
З нами з: 03.02.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:15

  ruvex написав:
  Sommer написав:
  ruvex написав:вакцин от ботулизма тоже не было. Можете и дальше злорадствовать, это всегда выглядит озорно, пока это не коснется лично кого-то.


16 января 2018
https://nv.ua/ukraine/events/ukraina-zakupila-million-doz-belhijskoj-vaktsiny-protiv-kori-2445333.html
Министерство здравоохранения закупило миллион доз бельгийской вакцины против кори.


17.07.2018
https://dnews.dn.ua/news/682463
Украина закупила вакцину от бешенства


28 сентября, 2018
Украина закупила французскую вакцину Vaxigrip Tetra и южнокорейскую GC Flu
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/priby ... 84403.html


И остальное (больше 50 наименований) на сайте ЮНИСЕФ:
https://www.unicef.org/ukraine/ukr/media_29312.html

Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?


И почему вакцин от кори нет по поликлиникам, может у Вас есть и на это ответ?

Наверное, да.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47567242
За распределение вакцин в пределах области отвечает местная власть.

Но, дайте отгадаю... виноват все равно Порошенко? Он же и топчет газоны и не дает убирать дерьмо за своими собаками и паркуется на тротуарах... и в чем там еще его обвиняли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 07.04.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16

  Ruslan2453 написав:...Да при чем тут москва,когда народ видит для ахметова роттердам +,для пашинского житомирскую конфетную фабрику рейдерски захваченную,для свинарчука укроборонпром и тд и тд там примеров миллион ? Это же не путин виноват-это петя сам всех своих "товарищей" сам везде расставил воровать и заносить или это не так ? Как лично вы думаете ?

расклады немного сложнее, чем просто "так или не так".
у Леонид Данилыча были свои наместники, которым закон не писан.
у Юща свои.
у чивокуни зам в администрации был самым матёрым рейдером после корбана.
и Петро не исключение.
и это не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. свита хочет жрать и никак не нажрётся. фамилии значения не имеют. лозунги предвыборные тоже.
сломать систему пока не получится.
до тех пор, пока не будет нового закона о выборах и отхода от мажоритарки с уменьшением общего количества депутатов - даже говорить на эту тему нет смысла, имхо.
более того. подозреваю, что и система с открытыми списками не даст быстрого результата, ведь выборы строятся за счет местных организаций, которые, в том числе, работают на продвижение депутатов в местные советы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13964
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1863 раз.
Подякували: 4004 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16

  Sommer написав:
  baran написав:Sommer
Теперь наверное осталось сказать, что в 2018-м уже был Зе?

остаётся сказать, что в проблема началась, как минимум, в 2017


Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!

Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5024
З нами з: 12.08.11
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:20

  ruvex написав:Вакцина от ботулизма появится в украинских больницах только в конце лета - Курпита. 29 мая 2018


И насчет ботулизма:
https://ru.tsn.ua/ukrayina/v-ukraine-poyavilas-kanadskaya-syvorotka-ot-botulizma-1182873.html
В Украине появились в наличии высококачественные антитоксины канадского производства, необходимые для обеспечения возможности немедленного лечением случаев ботулизма.

В МИНЗДРАВЕ напомнили, с 2018 года правительство впервые включил специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, и будет поставлено в ближайшее время.


(корявое правописание это не ко мне, а к ТСН)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 07.04.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:23

  baran написав:проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти

Бесполезность доказательности сводится к идее композиции из трёх обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот.
«Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». К сожалению в композиции нет четвёртой обезьяны, символизирующей принцип «не совершать зла».
Это символика апологетов и 5 летнего правления.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 24 кві, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7931
З нами з: 03.11.08
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1645 раз.
 
Профіль
1
4
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:24

  baran написав:
  Sommer написав:Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!

Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти


Ужас, да. То ли дело в развитых странах:
В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.
https://belta.by/world/view/iz-za-vspyshki-kori-v-njju-jorke-objjavleno-chrezvychajnoe-polozhenie-343372-2019/

Про движение "антипрививочников" приходилось слышать?
Востаннє редагувалось Sommer в Сер 24 кві, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 07.04.17
Подякував: 398 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:25

  Libo написав:
  ЛАД написав:А що у Союзі українська була заборонена?


Так. В армії була суворо заборонена. Навіть стройові пісні. В багатьох інших інститутах так само. Російський колоніалізм і імперіалізм є найпадлючими.
Смерть москалям! 8)

:) а вот не нужно пи ... Сказки на ночь рассказывать. :) призыв 88-90. В подразделении было только две национальности - бульбаши и хохлы. :) запрета на рідну мову не було, більш того, в бібліотеці ( а я дуже полюбляв почитати в вільний час) було багацько літератури саме украінською мовою.
ЗЫ кстати, напоминаю о Вашем же предложении... Если что - в личку, я - с превеликим удовольствием :)
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 24 кві, 2019 22:47, всього редагувалось 2 разів.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
4x4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 25.05.17
Подякував: 160 раз.
Подякували: 316 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:29

  Sommer написав:
  baran написав:
  Sommer написав:Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!

Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?

проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти


Ужас, да. То ли дело в развитых странах:
В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.
https://belta.by/world/view/iz-za-vspyshki-kori-v-njju-jorke-objjavleno-chrezvychajnoe-polozhenie-343372-2019/

Про движение "антипрививочников" приходилось слышать?

А как же Ваше часто упоминаемое классическое о неграх линчуют?!)))

Цирк да и только...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21653
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1852 раз.
Подякували: 3204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26842685268626872688 ... 2690>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.