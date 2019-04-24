Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!
Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:10
Проблема в том, что Порошенко начал закупки? Да как он посмел, он должен был ждать пока людей осчастливит закупками Зе!
Или проблема в том, что закупки начались вообще? И Зе их прекратит?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:14
Вот что по этому поводу думает ель-мюрид:
"Парадокс, конечно, но прямо сейчас объективно создается союз между самыми реакционными силами в России и в Украине - между российской уголовной шпаной и украинскими националистами. Которые внешне продолжат поливать друг друга из брандспойтов, но на деле будут сотрудничать и союзничать в вопросах борьбы с новым поколением украинской политики.
Кстати говоря, этот союз уже стал оформляться в ходе предвыборной кампании: риторика российских каналов и пропагандистов была удивительно симметрична риторике так называемых "порохоботов".
Потрясающее единение объясняется просто - фашистам друг с другом делить особо нечего. У них общий враг - народы своих стран.
Несистемный президент Украины - что может быть менее приятным для российской братвы? Кстати, мы уже видим такую демонстративную холодность в отношении другого руководителя другой постсоветской страны - Армении.
Там тоже народ сделал свой выбор, и сам факт смены власти не через клановые договоренности вызывает зубовную боль у нашего ворья."
Мені і без його слів це зрозуміло. Нам, мінімум, тут на форумі треба єднатись і домовлятись, як ми країну будемо рятувати.
А тут крім образ, мови і віри, нічого конструктивного.
Найнеприємніше, що це чути від тих людей, які вже мають посвідку проживання в інших країнах, чи збираються такою посвідкою розжитися в найближчий час!
Ганьба!
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:15
Наверное, да.
За распределение вакцин в пределах области отвечает местная власть.
Но, дайте отгадаю... виноват все равно Порошенко? Он же и топчет газоны и не дает убирать дерьмо за своими собаками и паркуется на тротуарах... и в чем там еще его обвиняли.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16
расклады немного сложнее, чем просто "так или не так".
у Леонид Данилыча были свои наместники, которым закон не писан.
у Юща свои.
у чивокуни зам в администрации был самым матёрым рейдером после корбана.
и Петро не исключение.
и это не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой. свита хочет жрать и никак не нажрётся. фамилии значения не имеют. лозунги предвыборные тоже.
сломать систему пока не получится.
до тех пор, пока не будет нового закона о выборах и отхода от мажоритарки с уменьшением общего количества депутатов - даже говорить на эту тему нет смысла, имхо.
более того. подозреваю, что и система с открытыми списками не даст быстрого результата, ведь выборы строятся за счет местных организаций, которые, в том числе, работают на продвижение депутатов в местные советы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:16
проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:20
И насчет ботулизма:
(корявое правописание это не ко мне, а к ТСН)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:23
Бесполезность доказательности сводится к идее композиции из трёх обезьяньих фигур, закрывающих лапами глаза, уши и рот.
«Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». К сожалению в композиции нет четвёртой обезьяны, символизирующей принцип «не совершать зла».
Это символика апологетов и 5 летнего правления.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 24 кві, 2019 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:24
Ужас, да. То ли дело в развитых странах:
В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.
Про движение "антипрививочников" приходилось слышать?
Востаннє редагувалось Sommer в Сер 24 кві, 2019 22:24, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:25
а вот не нужно пи ... Сказки на ночь рассказывать. призыв 88-90. В подразделении было только две национальности - бульбаши и хохлы. запрета на рідну мову не було, більш того, в бібліотеці ( а я дуже полюбляв почитати в вільний час) було багацько літератури саме украінською мовою.
ЗЫ кстати, напоминаю о Вашем же предложении... Если что - в личку, я - с превеликим удовольствием
Востаннє редагувалось 4x4 в Сер 24 кві, 2019 22:47, всього редагувалось 2 разів.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:29
А как же Ваше часто упоминаемое классическое о неграх линчуют?!)))
Цирк да и только...
|