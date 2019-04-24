Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
К настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксировано 285 случаев заражения корью, 21 пациенту потребовалась госпитализация. По всей стране было зарегистрировано 465 случаев заболевания с начала 2019 года, причем 78 из них были отмечены за последнюю неделю. В марте в округе Рокленд (ш Читать полностью: https://belta.by/world/view/iz-za-vspys ... 3372-2019/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна
Востаннє редагувалось baran в Сер 24 кві, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Starikan написав:Это к тому, что "а вот ваш клоун По".
А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать
О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть. Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду.
Против самой Зе!Команды я пока ничего не имею. А ненависть к По и его сторонникам у некоторых форумчан совершенно неконтролируемая и истеричная. Что свидетельствует о негативном зомбировании тех самых 73%, в которые они и входят. Даже такая цифра - показатель.
Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.
Понятно, опять "Путин виноват" или "Путин победил". Даже не буду обсуждать, правда там написана или нет (доказательств никаких, просто голословные утверждения). Я недавно давал ссылку на 10 причин победы Зе, статья была значительно серьёзнее. То что, РФ вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться в наши дела и коню понятно. Это естественно и неизбежно. Но пока мы не научимся анализировать наши ошибки и избегать их (хотя бы грубых), толку не будет. А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 кві, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.
нынешняя точка зрения ещё более ошибочна ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — отметили у Зеленского. В его команде отметили, что эти действия «являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну». В его команде добавили, что рассчитывают на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.
Поки схожі іранським санкції не введуть пуйло не зрозуміє і буде нагло лізти зі своїми холуями в чужий город
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 24 кві, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
ЛАД написав:С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.
Не буду говорить о большинстве сторонников По, но тех, кого знаю из моего окружения - ну, при всем желании, никак нельзя назвать ни первыми, ни вторыми...
Прошу прощения, виноват, неточно выразился. Надо было написать "порохоботы" (но термин ...) или "сторонники Порошенко на этой ветке".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Starikan написав:Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.
Здесь следует исходить, что ненависть к По и его сторонникам прямо пропорциональна ненависти к "зубожилим", которыми сейчас являются большая часть страны в связи с проводимой политикой правительства. Может это связано с патологической неприязнью к бедности самого гаранта?
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 24 кві, 2019 23:28, всього редагувалось 2 разів.