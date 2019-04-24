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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 268526862687268826892690>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 43
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
8
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
40%
17
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
5%
2
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
16
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:33

Sommer
К настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксировано 285 случаев заражения корью, 21 пациенту потребовалась госпитализация. По всей стране было зарегистрировано 465 случаев заболевания с начала 2019 года, причем 78 из них были отмечены за последнюю неделю. В марте в округе Рокленд (ш
Читать полностью: https://belta.by/world/view/iz-za-vspys ... 3372-2019/
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при таких масштабах у них уже ЧП и принимаются радикальные меры, а у нас тысячи....
https://www.nytimes.com/2019/02/20/us/m ... Position=8
сравниваем
https://24tv.ua/health/ru/skolko_ljudej ... e_n1097297
Востаннє редагувалось baran в Сер 24 кві, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:50

  Sommer написав:
  shapo написав:
  Starikan написав:Это к тому, что "а вот ваш клоун По".
А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать
О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть.
Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду.

Против самой Зе!Команды я пока ничего не имею.
А ненависть к По и его сторонникам у некоторых форумчан совершенно неконтролируемая и истеричная. Что свидетельствует о негативном зомбировании тех самых 73%, в которые они и входят. Даже такая цифра - показатель.

Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:54

Re: Політичні дискусії

Зеленский обозначил борьбу с корупцией на уровне элит. Посмотрим реальная ли она или перебирает потоки.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:55

  Faceless написав:https://enigma.ua/articles/tekhnologii-proigrysha-dlya-petra-poroshenko

Понятно, опять "Путин виноват" или "Путин победил". :mrgreen:
Даже не буду обсуждать, правда там написана или нет (доказательств никаких, просто голословные утверждения).
Я недавно давал ссылку на 10 причин победы Зе, статья была значительно серьёзнее.
То что, РФ вмешивалась, вмешивается и будет вмешиваться в наши дела и коню понятно. Это естественно и неизбежно.
Но пока мы не научимся анализировать наши ошибки и избегать их (хотя бы грубых), толку не будет. А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 кві, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:56

Re: Політичні дискусії

и чё за белорусский сайт у Sommer :lol:
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:57

  Оранжевый-хит сезона написав:Зеленский обозначил борьбу с корупцией на уровне элит. Посмотрим реальная ли она или перебирает потоки.


  Оранжевый-хит сезона написав:Завтра на Кабмине ожидаются отставки

и?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 22:58

Starikan
Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.

нынешняя точка зрения ещё более ошибочна :lol: ИМХО
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:04

Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта», — отметили у Зеленского.
В его команде отметили, что эти действия «являются еще одним наглядным подтверждением для мирового сообщества настоящей роли России, как государства-агрессора, которое ведет против Украины войну».
В его команде добавили, что рассчитывают на поддержку международного сообщества и усиление дипломатического и санкционного давления на РФ.

Поки схожі іранським санкції не введуть пуйло не зрозуміє і буде нагло лізти зі своїми холуями в чужий город
Востаннє редагувалось Ukrainian в Сер 24 кві, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:05

  4x4 написав:
  ЛАД написав:С каждым новым постом всё больше убеждаюсь в том, что основные поклонники Путина - националисты и сторонники Порошенко. Для них он безусловный авторитет и его слова-истина в последней инстанции.

Не буду говорить о большинстве сторонников По, но тех, кого знаю из моего окружения - ну, при всем желании, никак нельзя назвать ни первыми, ни вторыми...

Прошу прощения, виноват, неточно выразился.
Надо было написать "порохоботы" (но термин ...) или "сторонники Порошенко на этой ветке".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:08

  Starikan написав:Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.

Здесь следует исходить, что ненависть к По и его сторонникам прямо пропорциональна ненависти к "зубожилим", которыми сейчас являются большая часть страны в связи с проводимой политикой правительства. Может это связано с патологической неприязнью к бедности самого гаранта?
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 24 кві, 2019 23:28, всього редагувалось 2 разів.
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