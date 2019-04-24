Додано: Сер 24 кві, 2019 22:50

Sommer написав: shapo написав: Starikan написав: Это к тому, что "а вот ваш клоун По". Это к тому, что "а вот ваш клоун По". А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть.

Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду. О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть.Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду.

Против самой Зе!Команды я пока ничего не имею.А ненависть к По и его сторонникам у некоторых форумчан совершенно неконтролируемая и истеричная. Что свидетельствует о негативном зомбировании тех самых 73%, в которые они и входят. Даже такая цифра - показатель.Наверное, моя точка зрения таки была ошибочная. Голобородько не при чем. Действительно, голосование за Зе обусловлена тем, о чем писалось в статье, ссылку на которую дал Фейслесс. Толпе зубожилих и мечтающих о "мире с Россией" олигархические и пророссийские СМИ дали объект ненависти.