Додано: Сер 24 кві, 2019 23:24

4x4 написав: ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца. А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно. Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан"Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.

Я об этом и писал в том посте, за кот. Вы меня справедливо упрекнули.Если бы не читал эту ветку, возможно, не понял бы вред 2-го срока Порошенко и не проголосовал против него.А вот вопрос о числе читателей, действительно, интересный. Задавал этот вопрос Faceless"у, но он не смог ответить. Писателей было немного, а вот читателей ...?P.s. Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.Да и сам По, по-моему, не смог/не захотел понять свои ошибки.