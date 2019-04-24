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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 26862687268826892690>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 43
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
19%
8
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
40%
17
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
5%
2
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
37%
16
Інший варіант
0
0
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:11

  ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" :) Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:15

  4x4 написав:
  ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" :) Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.

Все набагато простіше Петра олігархи конкуренти за Україну покарали
https://www.svoboda.org/a/29895924.html ... _hzJHLrUaY
Читайте рекомендую досить цікавий аналіз
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:24

Starikan

Пора повесить себе на лацкан пиджака значек "25".
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:24

  4x4 написав:
  ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" :) Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.

Я об этом и писал в том посте, за кот. Вы меня справедливо упрекнули.
Если бы не читал эту ветку, возможно, не понял бы вред 2-го срока Порошенко и не проголосовал против него.

А вот вопрос о числе читателей, действительно, интересный. Задавал этот вопрос Faceless"у, но он не смог ответить. Писателей было немного, а вот читателей ...?

P.s. Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.
Да и сам По, по-моему, не смог/не захотел понять свои ошибки.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 24 кві, 2019 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:25

  detroytred написав:
  Sommer написав:
  baran написав:проблема в том, что таких масштабных проблем с вакцинами и вакцинацией в центре Европы в 21 веке быть не должно. Это косяк действующей власти


Ужас, да. То ли дело в развитых странах:
В 2019 году в штате Нью-Йорк в результате вспышки кори объявлено чрезвычайное положение.
https://belta.by/world/view/iz-za-vspyshki-kori-v-njju-jorke-objjavleno-chrezvychajnoe-polozhenie-343372-2019/

Про движение "антипрививочников" приходилось слышать?

А как же Ваше часто упоминаемое классическое о неграх линчуют?!)))


Я искренне рад, что мои сообщения помнят! :mrgreen:

Но во-первых автор оригинального сообщения написал "в центре Европы", значит надо один центр цивилизации сравнивать с другим.

А во-вторых ветка такая, расслабляющая.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:31

  ЛАД написав:Если бы не читал эту ветку, возможно, не понял бы вред 2-го срока Порошенко и не проголосовал против него.


А, я понял.

Оказывается тут за Зе голосовали не любители клоунады и пустых обещаний, а борцы (я бы даже сказал БОРЦЫ) с режимом.

Революционеры, вольнодумцы и майданцы... стоп, наверное им такое сравнение не понравится, еще придется извиняться как Зе перед Рамзанчиком.

В общем - рад за вас. Вы сбросили ярмо злочинной влады, которая не прислушивалась к вам в фейсбуке.
Теперь все будет по-другому: землю крестьянам, зарплату рабочим, коммуналку домохозяйкам, лайки блогерам, смузи хипстерам и все такое прочее.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:33

В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше.
Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин
Це на 6000гр більше! Круті обіцянки і маніпуляція :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:33

  Ukrainian написав:
  4x4 написав:
  ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" :) Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.

Все набагато простіше Петра олігархи конкуренти за Україну покарали
https://www.svoboda.org/a/29895924.html ... _hzJHLrUaY
Читайте рекомендую досить цікавий аналіз

Я так розумію, що треба читати " Петра олігархи, конкуренти за Украіну, покарали"? А то інакше якось нелогічно звучить.
В этом случае - хрен редьки не слаще. Имхо
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:39

  Ethereum написав:В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше.
Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин
Це на 6000гр більше! Круті обіцянки і маніпуляція :D

Т.е. через 5 лет у нас всё ещё будет передовая?
Крайне оптимистично! И через 10-20 лет тоже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 23:45

  ЛАД написав:
  4x4 написав:
  ЛАД написав: А Петина избирательная кампания была сплошной грубой ошибкой от начала и до конца.

Вспоминается известное "Текст немного по-дебильному написан" :) Полнейший провал. Что ни шаг - днище. Говорить не о чем, учитывая, что даже такой известный порохофил, как Бирюков (ака Крылья феникса) написал (не помню дословно), что "порохоботы" нанесли рейтингу По неслабый урон... Даже на примере этого форума (с весьма ограниченным числом читателей) это было весьма наглядно.

Я об этом и писал в том посте, за кот. Вы меня справедливо упрекнули.
Если бы не читал эту ветку, возможно, не понял бы вред 2-го срока Порошенко и не проголосовал против него.

А вот вопрос о числе читателей, действительно, интересный. Задавал этот вопрос Faceless"у, но он не смог ответить. Писателей было немного, а вот читателей ...?

P.s. Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.
Да и сам По, по-моему, не смог/не захотел понять свои ошибки.

Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:)
Лидера делает его команда. Как по мне, команда По креативностью, кроме распила, не отличалась. Чего стоят слямзенные борды (только на украинском языке) с предвыборной компании Пу... извините, х..ла. Да и все последующие "креативные" находки, извините, просто 3,14.. дец.
А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателей :) кто-то даже давал примерный расчет.
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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