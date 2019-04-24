Додано: Чет 25 кві, 2019 02:02

4x4 написав: .............

Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:) .............Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:)



А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателей кто-то даже давал примерный расчет. Лидера делает его команда. Как по мне, команда По креативностью, кроме распила, не отличалась. Чего стоят слямзенные борды (только на украинском языке) с предвыборной компании Пу... извините, х..ла. Да и все последующие "креативные" находки, извините, просто 3,14.. дец.А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателейкто-то даже давал примерный расчет.

Конечно, нет. В смысле не только здесь. Вы сами писали о вреде, кот. принесли Порошенко порохоботы. Но глядя на его кампанию, начиная от лозунга и заканчивая "дебатами", мне кажется, что это был его выбор. Команда командой, но такой опытный человек и политик не мог отдать на откуп команде выбор стратегии. И эта стратегия совпадает с его политикой. Я здесь как-то высказывал свои опасения насчёт 2-го срока, но искать тот пост... Основная идея - при выбранном им "армовире", явной ориентации на запад Украины, той агитации, кот. вели порохоботы - в случае победы он был бы уверен в правильности своих действий и продолжил бы в том же духе, только ещё хуже. Его поведение после 1-го тура свидетельствовало о том, что меняться он не собирается/не способен, экономикой заниматься не будет, во внутр. политике может пойти на закручивание гаек с опорой на националистов. Вялотекущую войну он заканчивать не собирается, используя её для оправдания провалов в экономике и своих ошибок. Его кампания приводила к расколу страны и росту напряжённости в обществе. Президент не может и не должен позволять себе такое.А как посмотреть количество просмотров ветки?