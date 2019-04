Додано: Чет 25 кві, 2019 01:02

Стаття в британській гардіан з приводу паспортів сепарамRussia tests Ukraine's new president with passports for breakaway regionsРосія тестує нового президента паспортами для сепаратистьких регіонівDecree issued by Moscow causes anger in Kyiv and will be challenge for Volodymyr ZelenskiyThe provocative decision came just three days after the 41-year-old Volodymyr Zelenskiy, a comedian with no political experience, won a landslide victory in presidential elections. The Kremlin has not yet congratulated Zelenskiy or officially recognised the election result.Провокативне рішення вийшло всього три дні після перемоги Володимира. Кремль ще навіть не поздоровив Зе чи офіційно визнав результати виборів.The decision to hand out passports will be seen as a game-changer, and mirrors policies in the breakaway republics of Abkhazia and South Ossetia. Russia justified its military intervention in a 2008 war with Georgia, and subsequent recognition of the territories as independent states, in part because of the large number of Russian passport holders in the region.Схожа тактика була застосована в Абхазії та Осетії. Коли россія оправдовувала введення армії в 2008 підчас війни з Грузією і наступним визнанням територій як незалежні; частково тим що там багато населення з рос паспортами.