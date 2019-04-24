Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Если бы не читал эту ветку, возможно, не понял бы вред 2-го срока Порошенко и не проголосовал против него.
А, я понял.
Оказывается тут за Зе голосовали не любители клоунады и пустых обещаний, а борцы (я бы даже сказал БОРЦЫ) с режимом.
Революционеры, вольнодумцы и майданцы... стоп, наверное им такое сравнение не понравится, еще придется извиняться как Зе перед Рамзанчиком.
В общем - рад за вас. Вы сбросили ярмо злочинной влады, которая не прислушивалась к вам в фейсбуке. Теперь все будет по-другому: землю крестьянам, зарплату рабочим, коммуналку домохозяйкам, лайки блогерам, смузи хипстерам и все такое прочее.
Ethereum написав:В данный момент украинский боец на передовой получает 22-24 тысячи гривен, а через пять лет будет получать от тысячи евро и выше. Боец на передовой через 5 лет будет получать от тысячи евро и больше, полковник - 2,5 тысячи, - советник Зеленского Апаршин Це на 6000гр більше! Круті обіцянки і маніпуляція
Т.е. через 5 лет у нас всё ещё будет передовая? Крайне оптимистично! И через 10-20 лет тоже?
Нет, конечно же нет. Советник Зе так и сказал "никакой передовой, никаких миротворцев, все регионы присоединятся к Донбассу получать паспорта РФ". Ну или что-то подобное, обещали же войну закончить, в отличие от Порошенко? Так закончат, не могут же обманывать.
Востаннє редагувалось Sommer в Чет 25 кві, 2019 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
75% населения страны - агенты Кремля, пособники Путина, пятая колона - именно так вещает нам едва ли не каждый день в той, или иной форме партия Народный фронт. К слову, на морды Бурбака, Парубия,Дейдея,Авакова,Яценюка и других из компании мне лично смотреть еще труднее чем на морды донецких уркаганов некогда.
А мову,армию,виру я бы сравнил не с "термосом" ,как Зеленский , а с компотом. Если выпить стаканчик компота - нормально, если выпить - пять-шесть стаканов компота,то также ничего,
но если забухать 38 ( тридцать восемь) , к примеру, стаканов компота, то - как минимум затошнит от такого.
Стаття в британській гардіан з приводу паспортів сепарам
Russia tests Ukraine's new president with passports for breakaway regions Росія тестує нового президента паспортами для сепаратистьких регіонів Decree issued by Moscow causes anger in Kyiv and will be challenge for Volodymyr Zelenskiy The provocative decision came just three days after the 41-year-old Volodymyr Zelenskiy, a comedian with no political experience, won a landslide victory in presidential elections. The Kremlin has not yet congratulated Zelenskiy or officially recognised the election result. Провокативне рішення вийшло всього три дні після перемоги Володимира. Кремль ще навіть не поздоровив Зе чи офіційно визнав результати виборів. The decision to hand out passports will be seen as a game-changer, and mirrors policies in the breakaway republics of Abkhazia and South Ossetia. Russia justified its military intervention in a 2008 war with Georgia, and subsequent recognition of the territories as independent states, in part because of the large number of Russian passport holders in the region. Схожа тактика була застосована в Абхазії та Осетії. Коли россія оправдовувала введення армії в 2008 підчас війни з Грузією і наступним визнанням територій як незалежні; частково тим що там багато населення з рос паспортами.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
4x4 написав:............. Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:)
Конечно, нет. В смысле не только здесь. Вы сами писали о вреде, кот. принесли Порошенко порохоботы. Но глядя на его кампанию, начиная от лозунга и заканчивая "дебатами", мне кажется, что это был его выбор. Команда командой, но такой опытный человек и политик не мог отдать на откуп команде выбор стратегии. И эта стратегия совпадает с его политикой. Я здесь как-то высказывал свои опасения насчёт 2-го срока, но искать тот пост... Основная идея - при выбранном им "армовире", явной ориентации на запад Украины, той агитации, кот. вели порохоботы - в случае победы он был бы уверен в правильности своих действий и продолжил бы в том же духе, только ещё хуже. Его поведение после 1-го тура свидетельствовало о том, что меняться он не собирается/не способен, экономикой заниматься не будет, во внутр. политике может пойти на закручивание гаек с опорой на националистов. Вялотекущую войну он заканчивать не собирается, используя её для оправдания провалов в экономике и своих ошибок. Его кампания приводила к расколу страны и росту напряжённости в обществе. Президент не может и не должен позволять себе такое.
Лидера делает его команда. Как по мне, команда По креативностью, кроме распила, не отличалась. Чего стоят слямзенные борды (только на украинском языке) с предвыборной компании Пу... извините, х..ла. Да и все последующие "креативные" находки, извините, просто 3,14.. дец. А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателей кто-то даже давал примерный расчет.
А как посмотреть количество просмотров ветки?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 25 кві, 2019 02:09, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.