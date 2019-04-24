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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2687268826892690 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 43 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 19% 8 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 40% 17 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 5% 2 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 37% 16 Інший варіант 0 0 Всього голосів : 43 Додано: Чет 25 кві, 2019 02:24 ЛАД написав: 4x4 написав: ЛАД написав:

Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.

Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.

Есть чУдная опция - игнор. Рекомендую воспользоваться, настоятельно Есть чУдная опция - игнор. Рекомендую воспользоваться, настоятельно

Опция хорошая, но тогда, на мой взгляд, теряется смысл форума. Опция хорошая, но тогда, на мой взгляд, теряется смысл форума.

Не согласен. В свое время я получил слегка "благодарочку" от известной здесь гоп-команды с известным всем вопросом "жду ответа". Не задумываясь, написав ответ, воспользовался этой опцией. О чем не жалею. Правда, слегка погорячился, включив туда и Макса... Но через пару часов адекватного человека вернул к прочтению

Лад, форум имеет смысл, когда идет адекватное общение и обмен мнениями, пусть даже диаметрально противоположными... Я не прав?

Мы можем спорить, не соглашаться, слегка подзадрачивать оппонентов ( куда ж без этого ). Но! Как только в аргументах появляются оскорбления - все, конструктивный диалог невозможен. Далее, извините, нах в сад. Имхо. Диалог подразумевает уважение к оппоненту. Никак иначе Не согласен. В свое время я получил слегка "благодарочку" от известной здесь гоп-команды с известным всем вопросом "жду ответа". Не задумываясь, написав ответ, воспользовался этой опцией. О чем не жалею. Правда, слегка погорячился, включив туда и Макса... Но через пару часов адекватного человека вернул к прочтениюЛад, форум имеет смысл, когда идет адекватное общение и обмен мнениями, пусть даже диаметрально противоположными... Я не прав?Мы можем спорить, не соглашаться, слегка подзадрачивать оппонентов ( куда ж без этого). Но! Как только в аргументах появляются оскорбления - все, конструктивный диалог невозможен. Далее, извините, нах в сад. Имхо. Диалог подразумевает уважение к оппоненту. Никак иначе Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь... 4x4

Повідомлень: 276 З нами з: 25.05.17 Подякував: 160 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 03:06 ЛАД написав: 4x4 написав: .............

Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:) .............Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:)

Конечно, нет. В смысле не только здесь. Вы сами писали о вреде, кот. принесли Порошенко порохоботы. Но глядя на его кампанию, начиная от лозунга и заканчивая "дебатами", мне кажется, что это был его выбор. Команда командой, но такой опытный человек и политик не мог отдать на откуп команде выбор стратегии. И эта стратегия совпадает с его политикой. Я здесь как-то высказывал свои опасения насчёт 2-го срока, но искать тот пост... Основная идея - при выбранном им "армовире", явной ориентации на запад Украины, той агитации, кот. вели порохоботы - в случае победы он был бы уверен в правильности своих действий и продолжил бы в том же духе, только ещё хуже. Его поведение после 1-го тура свидетельствовало о том, что меняться он не собирается/не способен, экономикой заниматься не будет, во внутр. политике может пойти на закручивание гаек с опорой на националистов. Вялотекущую войну он заканчивать не собирается, используя её для оправдания провалов в экономике и своих ошибок. Его кампания приводила к расколу страны и росту напряжённости в обществе. Президент не может и не должен позволять себе такое.



А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателей кто-то даже давал примерный расчет. Лидера делает его команда. Как по мне, команда По креативностью, кроме распила, не отличалась. Чего стоят слямзенные борды (только на украинском языке) с предвыборной компании Пу... извините, х..ла. Да и все последующие "креативные" находки, извините, просто 3,14.. дец.А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателейкто-то даже давал примерный расчет.

А как посмотреть количество просмотров ветки? Конечно, нет. В смысле не только здесь. Вы сами писали о вреде, кот. принесли Порошенко порохоботы. Но глядя на его кампанию, начиная от лозунга и заканчивая "дебатами", мне кажется, что это был его выбор. Команда командой, но такой опытный человек и политик не мог отдать на откуп команде выбор стратегии. И эта стратегия совпадает с его политикой. Я здесь как-то высказывал свои опасения насчёт 2-го срока, но искать тот пост... Основная идея - при выбранном им "армовире", явной ориентации на запад Украины, той агитации, кот. вели порохоботы - в случае победы он был бы уверен в правильности своих действий и продолжил бы в том же духе, только ещё хуже. Его поведение после 1-го тура свидетельствовало о том, что меняться он не собирается/не способен, экономикой заниматься не будет, во внутр. политике может пойти на закручивание гаек с опорой на националистов. Вялотекущую войну он заканчивать не собирается, используя её для оправдания провалов в экономике и своих ошибок. Его кампания приводила к расколу страны и росту напряжённости в обществе. Президент не может и не должен позволять себе такое.А как посмотреть количество просмотров ветки?

Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37.... :)

Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По.

По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. (

По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...

По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы (((

Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ .

Поясню свою позицию

- кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты? Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более.

- отсутствие программы действий. Лозунги не в счет

- отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше

- соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль

- нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал...

- как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников...

Вот исходя из этого я и принимал решение. Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ?



ЗЫ анекдот в тему, насчет команды...

Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант?

Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...



Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом ))) Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37....:)Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По.По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. (По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы (((Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ .Поясню свою позицию- кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты?Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более.- отсутствие программы действий. Лозунги не в счет- отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше- соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль- нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал...- как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников...Вот исходя из этого я и принимал решение. Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ?ЗЫ анекдот в тему, насчет команды...Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант?Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом ))) Востаннє редагувалось 4x4 в Чет 25 кві, 2019 04:11, всього редагувалось 2 разів. Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь... 4x4

Повідомлень: 276 З нами з: 25.05.17 Подякував: 160 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 03:27 Re: Політичні дискусії 4x4 написав: По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...

Все имхо, сугубо мое мнение По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...Все имхо, сугубо мое мнение

Это может быть надолго. А, пока у нас всех появился лишь шанс ускорить процесс развала рф.

А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней.

А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают.

И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами.

И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию по примеру израильской, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля " " Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали" Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают Этобыть надолго. А, пока у нас всех появился лишьускорить процесс развала рф.А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней.А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают.И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами.И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля " "Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали"Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают EKO

Повідомлень: 5922 З нами з: 10.04.09 Подякував: 2843 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 03:48 EKO написав: 4x4 написав: По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...

Все имхо, сугубо мое мнение По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго...Все имхо, сугубо мое мнение

Это может быть надолго. А, пока у нас всех появился лишь шанс ускорить процесс развала рф.

А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней.

А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают.

И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами.

И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию по примеру израильской, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля " " Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали" Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают Этобыть надолго. А, пока у нас всех появился лишьускорить процесс развала рф.А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней.А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают.И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами.И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля " "Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали"Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают

Я ж и не возражаю, это, как бы, следует из написанного мной ( ну, обширное сообщение было, проипал именно этот момент ). Но этот момент - работа представителей Украины на международной арене, причем на всех уровнях. Не конспиролог, но, тем не менее, надеюсь, Госдеп в теме... )))

Про армию- подпишусь под каждым написанным Вами словом. Я ж и не возражаю, это, как бы, следует из написанного мной ( ну, обширное сообщение было, проипал именно этот момент). Но этот момент - работа представителей Украины на международной арене, причем на всех уровнях. Не конспиролог, но, тем не менее, надеюсь, Госдеп в теме... )))Про армию- подпишусь под каждым написанным Вами словом. Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь... 4x4

Повідомлень: 276 З нами з: 25.05.17 Подякував: 160 раз. Подякували: 316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 04:39 Re: Політичні дискусії 4x4 написав: Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37.... Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37....



Не совсем корректно. Счетчик наверняка отматывает просмотр каждой страницы а не сообщения. 994447/2690=~370 просмотров каждой страницы, что само собой кореллирует с 10 сообщениями на страницу и 2690*10=~26890 ответов. Кстати говоря в конце марта этот показатель составлял 346 что соответствовало количеству голосов - еще в первом опроснике. Скорее всего в этих пределах и находится показатель более менее постоянной аудитории ветки.



Что касается прогнозов по войне - точно конечно никто не скажет , но вот какая получена информация из вражеского тыла, что тоже стоит знать :



"Крымом не ограничимся": Гиркин заговорил о распаде России



Один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что России придется вернуть Украине оккупированный Крым, ведь она приблизилась к краху как государство.



Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



"G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией.



"Крымом дело уже не ограничится. Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — сказал экс-главарь "ДНР". Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)."G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией.



Но расслабляться не стоит. Задуманное РФ упрощенная раздача паспортов на Донбассе может значительно усложнить и оттянуть возможную развязку и возвращение территорий Украине. Не совсем корректно. Счетчик наверняка отматывает просмотр каждой страницы а не сообщения. 994447/2690=~370 просмотров каждой страницы, что само собой кореллирует с 10 сообщениями на страницу и 2690*10=~26890 ответов. Кстати говоря в конце марта этот показатель составлял 346 что соответствовало количеству голосов - еще в первом опроснике. Скорее всего в этих пределах и находится показатель более менее постоянной аудитории ветки.Что касается прогнозов по войне - точно конечно никто не скажет , но вот какая получена информация из вражеского тыла, что тоже стоит знать :Но расслабляться не стоит. Задуманное РФ упрощенная раздача паспортов на Донбассе может значительно усложнить и оттянуть возможную развязку и возвращение территорий Украине. Surfer

Повідомлень: 1892 З нами з: 14.11.13 Подякував: 124 раз. Подякували: 643 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 05:07 Сколько бы мы здесь не спорили и не говорили друг другу гадости; всех украинцев независимо от страны проживания языка общения, веры и взглядов на историческое прошлое объединяет один общий враг - Россия.

В этом наше единство и наша сила! Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).

Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8127 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 589 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 кві, 2019 05:10 Sommer написав: shapo написав: А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать А кто он еще после того как бегал по тв-каналам умоляя Зеленского с ним подискутировать



О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть.



Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду. О! Не прошло и недели - а они уже пытаются свою версию событий впихнуть.Нет, я все-таки правильно оценивал зекоманду.

Что ты оценивал?

Об этом Зеленский в своём ролике сказал открытым текстом за 5 дней до выборов посоветовал Порошенко заняться своими обязанностями президента Что ты оценивал?Об этом Зеленский в своём ролике сказал открытым текстом за 5 дней до выборов посоветовал Порошенко заняться своими обязанностями президента Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1215 З нами з: 29.05.18 Подякував: 69 раз. Подякували: 449 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2687268826892690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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