Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав: Самое обидное, что продолжается то же самое - примитивные ссылки "североамериканского" украинца", лживые высказывания Соммера, юродствование франта.
Есть чУдная опция - игнор. Рекомендую воспользоваться, настоятельно
Опция хорошая, но тогда, на мой взгляд, теряется смысл форума.
Не согласен. В свое время я получил слегка "благодарочку" от известной здесь гоп-команды с известным всем вопросом "жду ответа". Не задумываясь, написав ответ, воспользовался этой опцией. О чем не жалею. Правда, слегка погорячился, включив туда и Макса... Но через пару часов адекватного человека вернул к прочтению Лад, форум имеет смысл, когда идет адекватное общение и обмен мнениями, пусть даже диаметрально противоположными... Я не прав? Мы можем спорить, не соглашаться, слегка подзадрачивать оппонентов ( куда ж без этого ). Но! Как только в аргументах появляются оскорбления - все, конструктивный диалог невозможен. Далее, извините, нах в сад. Имхо. Диалог подразумевает уважение к оппоненту. Никак иначе
4x4 написав:............. Вред 2-го срока - благодаря зашкаливающей агрессивности роты порохоботов здесь?:)
Конечно, нет. В смысле не только здесь. Вы сами писали о вреде, кот. принесли Порошенко порохоботы. Но глядя на его кампанию, начиная от лозунга и заканчивая "дебатами", мне кажется, что это был его выбор. Команда командой, но такой опытный человек и политик не мог отдать на откуп команде выбор стратегии. И эта стратегия совпадает с его политикой. Я здесь как-то высказывал свои опасения насчёт 2-го срока, но искать тот пост... Основная идея - при выбранном им "армовире", явной ориентации на запад Украины, той агитации, кот. вели порохоботы - в случае победы он был бы уверен в правильности своих действий и продолжил бы в том же духе, только ещё хуже. Его поведение после 1-го тура свидетельствовало о том, что меняться он не собирается/не способен, экономикой заниматься не будет, во внутр. политике может пойти на закручивание гаек с опорой на националистов. Вялотекущую войну он заканчивать не собирается, используя её для оправдания провалов в экономике и своих ошибок. Его кампания приводила к расколу страны и росту напряжённости в обществе. Президент не может и не должен позволять себе такое.
Лидера делает его команда. Как по мне, команда По креативностью, кроме распила, не отличалась. Чего стоят слямзенные борды (только на украинском языке) с предвыборной компании Пу... извините, х..ла. Да и все последующие "креативные" находки, извините, просто 3,14.. дец. А читателей было не так уж и много, если судить по количеству просмотров. Если учитывать активность писателей кто-то даже давал примерный расчет.
А как посмотреть количество просмотров ветки?
Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37.... :) Теперь о выборной кампании По. Лично мое мнение, вряд ли По был в твиттере, фейсбуке и тд и тп. Ну не до этого чиновнику такого ранга. Для этого есть помощники, советники и прочая рать. Если Вам( а можно уже на "ты" ?)/тебе больше нравится - вот эта вся пи .. эммм... Компания и создает их лидеру виртуальную реальность. ( чем более адекватна в оценке текущей ситуации команда, тем более близок к ощущению реальности лидер этой команды. Как мы видели, команда была в полном неадеквате... Соответственно... (((( мы все видели резкультат... Команде Зеленского особо напрягаться и не было необходимости. Для них и за них все сделали полнейшие профаны команды Президента. Команда Зе просто слегка втянула их на свое поле. ---> полный разгром. Хреновые советники и мейкеры оказались у По. По поводу западенців и националистов - не мое, не готов что-либо сказать. Звыняй, земляк. ( По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго... По поводу раскола. Опять же ---> то, что я писал по поводу команды.... Мягко сказать, непрофессионалы. Или, скорее - непроФФесианалы ((( Все имхо, сугубо мое мнение. Хотя и голосовал против Зеленского, но, в силу профессии, всегда исхожу из самого хренового расклада. И уже писал- надеюсь, что я был неправ . Поясню свою позицию - кандидат был непубличен. (Боязнь публичных выступлений? Неспособность к публичной риторике на общегосударственные темы?) Ролики и программа на плюсах - ну никак не катит для предвыборного пиара кандидата. Дебаты? Лично Вы ЭТО ожидали увидеть? Шоу - да. Не более. - отсутствие программы действий. Лозунги не в счет - отсутствие понимания будущей команды, опять же, на плюсах было представление экспертов... Не будущей команды. Лично я охренел от эксперта по банковской сфере... Честно. В НБУ - специалисты на порядок выше - соответственно, ожидания -выше головы, конкретики(лозунги и декларации - не в счет) - ноль - нет четкого понимания действий - получается, вроде как и ожидать нечего... Ведь ничего конкретно не обещал... - как следствие - огромные сомнения в способности представлять интересы государства на международной арене, особенно, в формате 1+1, без советников... Вот исходя из этого я и принимал решение. Скажу честно, в моей семье счет 2:1 не в мою пользу. ) но это же не повод к разводу ?
ЗЫ анекдот в тему, насчет команды... Перед вторым туром за пару дней По вопрошает свою команду мейкеров - какой есть беспроигрышный вариант? Тягостное молчание. Подымается пожилой мужичек и говорит: Ну, я не знаю... У меня тут остались старые методички... Можно попробовать спеть и станцевать... По крайней мере, Ельцину это помогло...
Такой вот смех сквозь слезы. Или слезы перед смехом )))
Востаннє редагувалось 4x4 в Чет 25 кві, 2019 04:11, всього редагувалось 2 разів.
4x4 написав:По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго... Все имхо, сугубо мое мнение
Это может быть надолго. А, пока у нас всех появился лишь шанс ускорить процесс развала рф. А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней. А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают. И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами. И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию по примеру израильской, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля "" Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали" Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают
4x4 написав:По поводу окончания войны... А как можно нормально сею хрень с рашкой окончить??? Хорватский вариант не катит, никак. Ну, разве что, в районе Одессы будет стоять, как минимум, шестой флот. И то... Пойти навстречу ху...у? Увы, эта бадяга надолго... Все имхо, сугубо мое мнение
Это может быть надолго. А, пока у нас всех появился лишь шанс ускорить процесс развала рф. А ресурсная экономика не может так жить долго. Весь современный мир максимально быстро старается спрыгнуть от зависимости от нефти-газа. Еще лет 5-10 и ситуация будет кардинально отличаться от сегодняшней. А вот у рф нет - санкции на технологии свое дело делают. И все что мы сегодня можем, это построить такое общество и экономику, какое бы было существенно лучше, чем у них и подавало пример для населения рф - что и у них может быть так, тем более с такими ресурсами. И конечно, приоритет №1 - это неотложно начать строить армию по примеру израильской, мобильную и технологичную, с упором на сеть теробороны, а не как сейчас "совковую" неповоротливую, с черепашьей логистикой и управлением, а-ля "" Ну и конечно, партнеров заокеанских поднапрячь, вспомнить им как они, гарантируя фейковую безопасность границ, шахты взрывать и самолеты с тактическими ракетами резать активно "помогали" Там на консервации столько техники стоит по пустыням - пол мира вооружить можно. Одних только Хаммеров больше 10 тысяч снимают с вооружения. Пусть помогают
Я ж и не возражаю, это, как бы, следует из написанного мной ( ну, обширное сообщение было, проипал именно этот момент ). Но этот момент - работа представителей Украины на международной арене, причем на всех уровнях. Не конспиролог, но, тем не менее, надеюсь, Госдеп в теме... ))) Про армию- подпишусь под каждым написанным Вами словом.
4x4 написав:Начну с конца, как говорил ДС... Форуми->казна...->макроекономіка Украіни. Далее видите тему "політичні дискусіі" и видите две колонки: Відповіді-26890 Перегляди - 994447. Далее делим одно на другое и получаем количество просморов на один ответ - 37....
Не совсем корректно. Счетчик наверняка отматывает просмотр каждой страницы а не сообщения. 994447/2690=~370 просмотров каждой страницы, что само собой кореллирует с 10 сообщениями на страницу и 2690*10=~26890 ответов. Кстати говоря в конце марта этот показатель составлял 346 что соответствовало количеству голосов - еще в первом опроснике. Скорее всего в этих пределах и находится показатель более менее постоянной аудитории ветки.
Что касается прогнозов по войне - точно конечно никто не скажет , но вот какая получена информация из вражеского тыла, что тоже стоит знать :
Один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что России придется вернуть Украине оккупированный Крым, ведь она приблизилась к краху как государство.
Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией.
"Крымом дело уже не ограничится. Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — сказал экс-главарь "ДНР".
Но расслабляться не стоит. Задуманное РФ упрощенная раздача паспортов на Донбассе может значительно усложнить и оттянуть возможную развязку и возвращение территорий Украине.
Сколько бы мы здесь не спорили и не говорили друг другу гадости; всех украинцев независимо от страны проживания языка общения, веры и взглядов на историческое прошлое объединяет один общий враг - Россия. В этом наше единство и наша сила!
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД